Tras accidente, hospitalizan a la modelo Carmen Campuzano

La intervención se realizó tras una complicación de salud originada por un accidente poco común, según explicó la artista en una entrevista con el programa Ventaneando.

Carmen Campuzano informó que la microcirugía a la que fue sometida recientemente resultó un “éxito rotundo”. La modelo compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde tranquilizó a sus seguidores y expresó su gratitud hacia el equipo médico, encabezado por el doctor Raúl Granados Martínez, especialista en microcirugía microvascular.

En un mensaje público, Campuzano destacó el trabajo del personal que la atendió.

“Quiero informarles personalmente que la cirugía ha sido todo un éxito. No hay ninguna secuela de ningún tipo. En cuanto esté más restablecida, haré un video personalmente. Gracias al doctor Raúl Granados Martínez por su grandeza y profesionalismo, y gracias al Hospital de Diomed por sus servicios extraordinarios y la atención maravillosa de todo el personal”, expresó.

La también actriz adelantó que, una vez que se recupere por completo, compartirá más detalles de su proceso de sanación, reafirmando su cercanía con el público que ha seguido su trayectoria y estado pendiente de su salud, señala elimparcial.com

Originaria de Ciudad de México, Carmen Campuzano es una reconocida modelo, actriz y presentadora que alcanzó gran popularidad en la década de 1990. Ha sido portada de importantes revistas de moda, trabajó en pasarelas nacionales e internacionales y participó en proyectos televisivos, incluyendo telenovelas y programas de entretenimiento.

A lo largo de su carrera, ha enfrentado diversos retos personales y de salud, manteniendo siempre una relación abierta con sus seguidores a través de entrevistas y redes sociales.