Tras acusaciones, reaparece Julio Iglesias, prepara su defensa

Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias del Caribe, denuncian al cantante por abusos laborales, y agresiones que incluyen penetraciones, besos no consentidos y otras violencias sexuales, que revelaron el martes el medio español elDiario.es y Univisión Noticias tras una investigación conjunta de varios años.

El cantante Julio Iglesias reapareció públicamente tras las denuncias por presunta agresión sexual en su contra, aunque no se mostró aún dispuesto a dar explicaciones detalladas, mientras prepara su defensa ante la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El cantante español habló en privado con la revista ¡Hola! en un momento de máximo interés mediático y judicial sobre su situación legal, detalla milenio.com

De acuerdo con ¡Hola!, el artista transmitió un mensaje claro: “No es para él el momento de hablar”, pero aseguró con rotundidad que ese momento “va a llegar muy pronto”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional inició diligencias para determinar si los hechos denunciados tenían relevancia penal. Las denunciantes, extrabajadoras de las mansiones del cantante en el Caribe, afirmaron que los hechos habrían ocurrido en República Dominicana, Bahamas y España.

El equipo legal de Women’s Link explicó que las comparecencias podrían realizarse de forma telemática y que la Fiscalía disponía de un plazo de seis meses para decidir si archivaba la causa o presentaba una querella.

Una de las mujeres aseguró que la denuncia buscó enviar el mensaje de que “él no es invencible”.

Explicó que, mientras avanzaban las diligencias, Julio Iglesias prepara su defensa con el objetivo de “llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias”.

“El entorno cercano del cantante guarda un absoluto silencio evitando declaraciones públicas, pero en declaraciones privadas niegan totalmente los hechos y muestran su estupor ante lo que está sucediendo”, agregó