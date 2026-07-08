Tras años de separación, viven juntos de nuevo Will Smith y Jada Pinkett

Después de casi una década de mantener una relación poco convencional, Will Smith y Jada Pinkett Smith dieron un nuevo paso en su historia de amor.

De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, la actriz volvió a mudarse con el ganador del Oscar hace dos años y actualmente ambos viven juntos, comprometidos con su relación y con su familia.

La noticia ha llamado la atención porque en 2023 fue la propia Jada quien reveló que ella y Will llevaban separados desde 2016, aunque nunca iniciaron un proceso de divorcio. Desde entonces, ambos insistieron en que seguían unidos, pese a llevar vidas independientes.

La revelación sobre la convivencia llega tras varios meses en los que la pareja fue vista en distintos eventos familiares. En enero asistieron juntos a la presentación de la colección de Christian Louboutin diseñada por su hijo, Jaden Smith, durante la Semana de la Moda de París, y recientemente compartieron escenario durante las celebraciones del 4 de julio en Filadelfia, detalla quien.com