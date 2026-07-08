Tras años de separación, viven juntos de nuevo Will Smith y Jada Pinkett

Después de casi una década de mantener una relación poco convencional, Will Smith y Jada Pinkett Smith dieron un nuevo paso en su historia de amor.
De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, la actriz volvió a mudarse con el ganador del Oscar hace dos años y actualmente ambos viven juntos, comprometidos con su relación y con su familia.
La noticia ha llamado la atención porque en 2023 fue la propia Jada quien reveló que ella y Will llevaban separados desde 2016, aunque nunca iniciaron un proceso de divorcio. Desde entonces, ambos insistieron en que seguían unidos, pese a llevar vidas independientes.
La revelación sobre la convivencia llega tras varios meses en los que la pareja fue vista en distintos eventos familiares. En enero asistieron juntos a la presentación de la colección de Christian Louboutin diseñada por su hijo, Jaden Smith, durante la Semana de la Moda de París, y recientemente compartieron escenario durante las celebraciones del 4 de julio en Filadelfia, detalla quien.com
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Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)
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La decisión de volver a compartir un lugar para vivir no responde a una reconciliación repentina, sino a un proceso que comenzó hace tiempo. “Están felices, se aman y siguen comprometidos el uno con el otro”, aseguró una fuente cercana a la pareja.
Will Smith y Jada Pinkett se casaron en 1997 y tienen dos hijos, Jaden y Willow Smith. Además, el actor es padre de Trey Smith, fruto de su primer matrimonio con Sheree Zampino.
Su relación ha sido una de las más comentadas de Hollywood debido a la forma abierta con la que ambos han hablado de sus dificultades.
En 2020, Jada reconoció públicamente haber mantenido una relación con el cantante August Alsina durante el periodo en que ella y Will estaban separados, mientras que en 2023 sorprendió al revelar que llevaban siete años viviendo por separado.
Otro momento clave en su historia ocurrió durante la ceremonia de los Premios Oscar de 2022, cuando Will Smith subió al escenario para abofetear al comediante Chris Rock tras una broma sobre Jada.
Con el paso del tiempo, la actriz ha explicado que aquel episodio la hizo replantearse su vínculo con el actor y reafirmó su decisión de seguir construyendo su relación junto a él.