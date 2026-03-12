Tras ataque, abandona Rihanna su casa en Los Ángeles

El tiroteo ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando una mujer presuntamente disparó en varias ocasiones desde un carro en dirección a la casa de Rihanna. En ese momento, la cantante se encontraba dentro de la propiedad, lo que generó preocupación entre vecinos y su equipo de seguridad.

De acuerdo con reportes de New York Post, la cantante decidió salir de la ciudad poco después del incidente. Los paparazzis captaron el momento en el que su equipaje fue sacado de su mansión y trasladado al Aeropuerto de Van Nuys, desde donde la artista habría tomado un vuelo privado.

La cantante Rihanna abandonó Los Ángeles luego del tiroteo registrado recientemente en su casa en Beverly Hills, un hecho que actualmente es investigado por las autoridades locales.

Autoridades acudieron al lugar tras recibir reportes de múltiples disparos. Según los primeros informes, se habrían escuchado alrededor de diez disparos en la zona, lo que provocó un fuerte despliegue policial para asegurar el área, detalla quien.com

La presunta responsable fue identificada como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, quien fue detenida por las autoridades tras el ataque. De acuerdo con los reportes, enfrenta cargos relacionados con intento de asesinato.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el incidente. No obstante, el hecho encendió las alertas en esta exclusiva zona residencial del área de Los Ángeles.

Hasta ahora no se ha confirmado el destino al que viajó Rihanna, aunque fuentes cercanas señalan que decidió salir de la ciudad mientras las autoridades continúan con la investigación del tiroteo.

Rihanna estaría atravesando un momento difícil luego de que una mujer, identificada como Ivanna Lisette Ortiz disparara hacia su mansión la tarde del domingo 8 de marzo.

Aunque hasta ahora la artista no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, una fuente dijo a People que el ataque fue “aterrador” para ella, aunque aclaró que “afortunadamente todos están a salvo”.

El incidente ocurrió cuando la cantante se encontraba en su residencia ubicada en Beverly Hills. Según los reportes, la sospechosa abrió fuego con un rifle tipo AR-15 desde un vehículo estacionado frente a la propiedad.

Aunque inicialmente huyó del lugar, posteriormente fue detenida por la policía y acusada de intento de asesinato, informaron las autoridades.

De acuerdo con el informante citado por la revista, la intérprete de “Umbrella” se dio cuenta de lo ocurrido en el momento. “Rihanna escuchó los disparos, pero al principio estaba confundida sobre lo que estaba pasando. No entiende por qué alguien atacaría a su familia”, señaló la fuente, quien agregó que incluso con un fuerte equipo de seguridad, un episodio así resulta inquietante.

Otra persona cercana a la situación aseguró a la publicación que la fundadora de Fenty Beauty se encuentra muy afectada por lo sucedido.

Mientras tanto, el portal Page Six informó que, tras el incidente, el equipo de la cantante habría reforzado las medidas de seguridad y que incluso se canceló una sesión de fotos programada como medida preventiva.