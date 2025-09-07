Tras cirugía, Eugenia León vuelve a los escenarios

Hace poco más de dos meses, Eugenia León se sometió a una cirugía de columna derivada de la escoliosis degenerativa que padece, sin embargo, la intérprete volvió a los escenarios y eligió como marco el municipio de Escobedo, donde encabezó la clausura del Festival “Transformarte en Verano”.

La cantante llegó a la cabecera municipal este fin de semana y fue recibida por el alcalde Andrés Mijes, con quien conversó por unos minutos y posteriormente habló con los medios de comunicación sobre su estado de salud.

”Contenta de empezar a subirme a los escenarios y que mejor que aquí en Escobedo...estoy feliz, a veces los procesos post operatorios son muy difíciles, pero voy mejorando, mejorando, todavía no estoy al cien, pero la voz es la que, si está bien, aunque la espaldita hay que cuidarla todavía mucho...el alta completa la voy a tener yo creo en un mes más y después empezar con la rehabilitación”, señaló en entrevista.

Eugenia León aseguró sentirse arropada con el público con quien tenía ya ganas de interactuar y es que aseguró además que por el momento no piensa en el retiro musical y precisamente hablando de ese tema, dio su punto de vista al adiós que Lupita D´Alessio dará a los escenarios.

”Bueno que te puedo decir, yo la extraño porque para mí ha sido una de mis artistas admiradas, pero también ya tiene todo el derecho de decir ‘hasta aquí fue´, porque también está su salud primero, su tranquilidad, ha tenido una gran carrera, pero también el cuerpo se cansa y ni hablar”, respondió Eugenia León.