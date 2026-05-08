Tras cirugía, la cantante Bonnie Tyler está en coma inducido

“Lamentamos profundamente anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde reside, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia”, indicaron en su momento; no obstante, poco después Tyler fue inducida al coma.

El miércoles 6 de mayo se dio a conocer, mediante su sitio web, que había sido hospitalizada de emergencia; sin embargo, no se brindaron detalles sobre lo que le sucedió a Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler, la cantante y compositora británica conocida por canciones como Total Eclipse of the Heart’, continúa internada en un hospital de Portugal y en estado de coma, luego de haberse sometido a una cirugía de emergencia.

En el comunicado no explicaron por qué la cantante necesitó una cirugía intestinal de emergencia; sin embargo, Matt Davis, su representante, dio actualizaciones sobre el estado de salud de Bonnie Tyler, señala elfinanciero.com

Ante los rumores, confirmó que la también intérprete de It’s a Heartache se encuentra en estado de coma luego de la operación, a través de un comunicado que envió a medios como la revista Entertainment Weekly.

A pesar de que esta situación puede parecer alarmante, Matt Davis añadió que el coma fue inducido por los médicos, quienes buscan facilitar la recuperación de Bonnie Tyler.

“Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos privacidad en este difícil momento. Emitiremos un nuevo comunicado cuando nos sea posible”, añadió

Cabe señalar que, en un primer momento, se había compartido que la cirugía de la cantante había sido exitosa y que la artista se encontraba en recuperación. Por ahora, no se han dado más detalles al respecto.

La última ocasión en la que Bonnie se presentó en vivo fue durante marzo, cuando ofreció un concierto en Londres. Tyler además tiene programado un concierto el 22 de mayo en Malta y otro el 30 de mayo en Alemania.

Paola Alejandra Martín, doctora del Hospital Avellaneda, indicó que el coma inducido —como en el que se encuentra Bonnie Tyler— es una sedación profunda que tiene como fin ayudar a los pacientes en su recuperación.

“Es el estado farmacológico en el que nosotros ponemos al paciente cuando requiere una intubación traqueal y asistencia respiratoria mecánica. Este es un procedimiento invasivo y para que el paciente pueda responder”, indica en entrevista con el portal del Ministerio de Salud Pública de Argentina.

La doctora añade que los pacientes son llevados al estado de coma a través de algunos fármacos que permiten que las personas permanezcan en un estado de inconsciencia.

“La sedación profunda se realiza para ayudar a la recuperación de un paciente que está en estado muy grave, como puede ocurrir luego de un ACV, trauma cerebral, infarto o enfermedades pulmonares”, añade el portal.

Bonnie Tyler es una cantante originaria de Gales, Reino Unido, con una trayectoria larga y prolífica que incluye 18 álbumes de estudio desde que debutó en 1976. Desde los inicios de su carrera, la artista consiguió éxitos.

Con canciones como Lost in France’ e ‘It’s a Heartache se volvió conocida a finales de la década de los 70, pero fue el lanzamiento del disco Faster Than the Speed of Night el que la llevó a la fama.