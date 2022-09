Tras criticar a la serie ‘Friends’ Courteney Cox le responde a Kanye West

A través de un video, Courteney Cox respondió al rapero Kanye West en el que finge leer las declaraciones del rapero y reacciona con enojo apagando la música del rapero que sonaba de fondo, esto debido a la crítica que hizo a la serie Friends, la cual no le gustó nada a la actriz.

En la última semana Kanye West regresó con fuerza a las redes sociales para atacar a su ex familia política, criticar al ex novio de su ex esposa Kim Kardashian y anunciar que quiere que sus cuatro hijos estudien en la escuela que él abrió en California.

De paso, también aclaró que no escribió personalmente todos los polémicos tuits que publicó en el pasado, aunque en algunos casos le gustaría haberlo hecho. En concreto, se estaba refiriendo a un mensaje en el que afirmaba que Friends no era gracioso, publicó quien.com

Es cierto que algunos aspectos de la serie no han soportado bien el paso del tiempo, como por ejemplo las bromas acerca de la orientación sexual de Chandler o de la obesidad de Mónica, pero eso no supone ningún impedimento para que cada año siga conquistando a una nueva generación de espectadores que descubren los episodios en distintas plataformas de streaming.

Los seis actores principales son los primeros que reconocen que los creadores de la serie fallaron a la hora de incluir más representación o diversidad entre el elenco, pero al menos uno de ellos no está dispuesto a permitir que se insulte su legado.