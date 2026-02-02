Tras críticas al ICE, Bad Bunny hace historia al ganar el máximo galardón de los Grammy 2026

La música latina vive un momento histórico dentro de los premios Grammy, por primera vez se le reconoce con el máximo galardón, el Mejor Álbum del Año, a una producción completamente en español: Debí Tirar más Fotos, del puertorriqueño Bad Bunny. El cantante Harry Styles, que ganó en esta categoría en 2023, fue el encargado de anunciar el ganador al ‘Álbum del Año’. Al escuchar su nombre como ganador de la categoría principal, Bad Bunny se mostró muy sorprendido pero sobre todo conmovido. Durante unos segundos se mantuvo sentado, cubriéndose los ojos con las manos tratando de contener las lágrimas ante este importante logro en su carrera. Al recibir el premio de manos del ex One Direction, el astro boricua decidió iniciar su discurso en español, para dedicar su triunfo a su natal Puerto Rico. Bad Bunny se llevó tres premios Grammy esta noche, incluyendo ‘Mejor Álbum Urbano’ y Mejor Performance de Música Global por su canción ‘EoO’. DTmF es uno de los trabajos más destacados de la carrera del intérprete, que, tras recibir el premio, dejó un mensaje dirigido a sus fanáticos: “No hay nada que no podamos lograr”. Además, el artista tuvo a fuertes contendientes en la categoría, a Kendrick Lamar liderando las nominaciones con nueve menciones, seguido por Lady Gaga con siete y otros artistas como Sabrina Carpenter y Leon Thomas con seis cada uno.

Famosos se congratulan por el triunfo de Bad Bunny En redes sociales, no se hizo esperar las reacciones de muchos famosos al enterarse del triunfo histórico del puertorriqueño al llevarse el máximo galardón. Alejandro Sanz fue una de las luminarias que felicitó al boricua. “Tengo el corazón lleno con lo que pasó ayer. Felicidades a Bad Bunny por este hito tan grande y a todos los premiados. Pero, sobre todo, GRACIAS por hacer que la música sea el altavoz de lo bueno, de lo bonito, de lo real, de lo humano, de LA VERDAD”.

Otros se limitaron a compartir el speech de Bad Bunny en apoyo a su postura contra el ICE, como Olivia Rodrigo. Por su parte, Miley Cyrus publicó en sus redes sociales su entusiasmo por el premio: ”Congratulations Bad Bunny!! AOTY”, comentó Cyrus.

Los musicales más sobresalientes Entre números espectaculares, regresos esperados y homenajes emotivos, la noche dejó momentos musicales destacados de la gala. Durante la ceremonia, el metal tuvo su momento con la presentación de Spiritbox. La banda canadiense interpretó “Soft Spine”, tema incluido en su disco de 2025 Tsunami Sea. Presentados por Darren Criss, Spiritbox dejó en claro por qué logró convertirse en uno de los nombres más relevantes del género en la última década. Lady Gaga logró una presentación íntima y potente al mismo tiempo. Acompañada por una pequeña banda rockera -con Andrew Watt en guitarra y la propia Gaga en sintetizadores-, reinterpretó “Abracadabra” con un arreglo renovado para los Grammys. El vestuario, coronado por un tocado en forma de ojo, aportó una cuota de extrañeza que reforzó la identidad visual de su paso por el escenario.

Tyler, The Creator Si hubo una presentación que llevó la narrativa del escenario a otro nivel, fue la de Tyler, The Creator. El artista desplegó un relato en varios actos: comenzó en blanco y negro, encarnando a su personaje Saint Chroma, y luego mutó a una escena a todo color ambientada en una estación de servicio, con un giro violento y surrealista incluido. Explosiones, simbología y un final literalmente incendiario hicieron de su show una experiencia cinematográfica. Lauryn Hill El regreso de Lauryn Hill al escenario de los Grammy, después de más de dos décadas de ausencia, fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Su interpretación de “Nothing Even Matters” inauguró un segmento homenaje a D’Angelo y Roberta Flack, que continuó con “The First Time Ever Saw Your Face” y culminó con “Killing Me Softly”, junto a Wyclef Jean. El pasaje final, que derivó en la versión de Fugees, puso de pie a todo el público. Tributo a Ozzy Osbourne Sin duda alguna, uno de los momentos musicales más destacados fue el homenaje a Ozzy Osbourne con una versión de “War Pigs”, que reunió a músicos y colegas estrechamente ligados a su carrera. Slash y Duff McKagan de Guns N’ Roses, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers y el productor Andrew Watt acompañaron a Post Malone en la voz para celebrar el legado del líder de Black Sabbath. El tributo, integrado al segmento In Memoriam, funcionó como un reconocimiento a una de las figuras más influyentes del heavy metal y marcó uno de los pasajes más potentes de la noche.

Principales ganadores Lady Gaga gana el Grammy a Mejor Álbum de pop vocal Lady Gaga se lleva la estatuilla del Grammy 2026 por su álbum ‘Mayhem, el cual lanzó en marzo de 2025. Es el sexto trabajo de su carrera. Otras nominadas fueron Miley Cirus, Sabrina Carpenter y Justin Bieber. Mejor interpretación de pop vocal La canción ‘Messy’ de la cantante Lola Young se llevó el Grammy 2026. Su historia es conmovedora. Se retiró de los escenarios por problemas de salud mental y retornó a la música el año pasado. Venció a las canciones de ‘Daisies’ (Justin Bieber), ‘Manchild’ (Sabrina Carpenter) y ‘Disease’ (Lady Gaga), quienes también fueron nominadas. Billie Eilish gana el Grammy a Mejor Canción del año En una de las categorías más importantes, Billie Eilish se impuso en la categoría de Mejor Canción del Año gracias a su éxito ‘Wildflower’. Derrotó a los hits como DTMF (Bad Bunny), Golden (Las guerreras Kpop), Manchild (Sabrina Carpenter) y Luther (Kendrick Lamar). Entregan a Pharrell Williams el Premio Dr. Dre al Impacto Global Debido a su extensa carrera como músico y productor, Pharrell Williams fue homenajeado por los Grammy 2026 con el Premio Dr. Dre al Impacto Global. “Gracias a todos mis hermanos que creen en la música negra”, dijo el artista de 52 años. Grammy hace homenaje a cantantes fallecidos Los Grammy hicieron un homenaje a los artistas fallecidos durante los últimos años e hicieron un tributo a Ozzy Osbourne, exvocalista de Black Sabatt. Tocaron en vivo Slash, Duff McKagan y Andrew Watt. También homenajearon a D’ Angelo, músico fallecido el 2025. La 68ª edición de los premios Grammy tuvo lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles este domingo 1 de febrero de 2026, donde se dieron cita las mayores estrellas de la música en una gala llena de presentaciones en vivo y momentos memorables.

