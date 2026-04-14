Tras divorcio, cede Ben Affleck su parte de la mansión de 60 millones a Jennifer Lopez

Cuando una pareja se divorcia y comparte una propiedad, lo habitual es que cada uno venda su parte o que uno compre la del otro. En este caso, Affleck optó por regalar su participación. Es decir, no recibió dinero por cederla.

Según documentos judiciales recientes, Affleck decidió ceder gratuitamente su participación en el inmueble. Esto significa que, de ahora en adelante, la cantante y actriz tendrá el control absoluto sobre la casa. También asumirá sola los gastos de mantenimiento, pero será la única beneficiaria si logra venderla en el futuro.

A más de un año de haber finalizado su divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck acaban de romper el último lazo material que los mantenía vinculados. Se trata de la imponente mansión de Beverly Hills que compraron juntos en 2023, una propiedad que ha sido difícil de vender pese a sus 12 habitaciones y 24 baños.

Tomar todas las decisiones sobre la venta sin necesidad de consultar a su ex pareja, pagar los impuestos, servicios y mantenimiento de manera unilateral y quedarse con el total de las ganancias si la propiedad llega a venderse, señala elimparcial.com

Para Ben Affleck, el beneficio es emocional y práctico: corta cualquier vínculo pendiente y cierra por completo ese capítulo de su vida. La propiedad fue adquirida originalmente por 60 millones de dólares. Sin embargo, desde que salió al mercado, ha enfrentado varios problemas.

Entre ellos, se listó inicialmente en 68 millones de dólares, tuvo múltiples reducciones de precio, hasta ofertarse en 52 millones, en un momento, entró en un proceso de compra que no se concretó (escrow fallido). Fue retirada temporalmente del mercado.

A pesar de contar con lujos como 12 recámaras y 24 baños, la mansión se ha convertido en un activo difícil de comercializar. Los expertos en bienes raíces señalan que propiedades en ese rango de precio tienen un mercado muy reducido, y cualquier detalle en negociación o financiamiento puede frenar la venta.

Fuentes cercanas a la ex pareja revelaron que Affleck y Lopez no estaban de acuerdo en cómo manejar la propiedad. Mientras él quería vender rápido, incluso bajando el precio para salir cuanto antes, ella confiaba en que podían conseguir una cifra mayor.

Aunque la mansión de Beverly Hills fue el último gran vínculo material, ambos ya han construido sus nuevos hogares por separado. Ben Affleck compró una propiedad en Pacific Palisades por aproximadamente 20 millones de dólares en 2024.

Jennifer Lopez adquirió una casa en Calabasas por 21 millones de dólares. Sin embargo, se reportó que seguía residiendo en la mansión de Beverly Hills mientras terminaba las renovaciones de su nueva vivienda.