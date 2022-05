Tras dos años, Nodal lanza un nuevo disco

Dos años tuvieron que pasar para que Christian Nodal estrenara un nuevo disco, del cual acaba de estrenar la primera parte de esta producción que lleva por nombre Forajido.

Este primer EP, que salió bajo el nombre de Forajido Vol.1, el cantautor sonorense incluye seis sencillos; "¡Ya está disponible! #Forajido Vol.1 en todas las plataformas digitales", anunció el sello disquero JG Music, al que pertenece a Nodal, en sus redes sociales.

Forajido vol. 1 se componen de La sinvergüenza, Ya no somos ni seremos, Vivo en el 6, Limón con sal, Aguardiente y El larma.

Entre este listado destaca su colaboración con Banda MS en La Sinvergüenza, cuyo video oficial suma al momento más de 78 millones de reproducciones en Youtube.

Tal y como lo hizo con el disco AYAYAY! se prevé que Nodal saque una segunda parte con canciones inéditas que formarían la edición de lujo.

Mientras, la estrella nacida en Caborca, Sonora, se encuentra ofreciendo presentaciones por México con su Forajido Tour.

Envuelto en la polémica

Nodal sigue estando envuelto en la polémica tras terminar su relación con Belinda, y es que hace días volvió a dar de qué hablar después de que varios amigos de su ex pareja mencionaron que maltrataba a la actriz.

En una revista de espectáculos de circulación nacional mencionaron que al final de la relación el cantante sonorense maltrataba a la intérprete y a sus animales.

Es por eso que Christian Nodal decidió hacer un Instagram Live, mismo que ya no está disponible, en el que desmintió estas versiones y acusó de un mal uso del feminismo.

“Ahora me acusan de maltratador y que gran mentira, son cosas bien cabron*s. No usen el feminismo para esas cosas, me entienden, una cosa, saben, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien, con justicia”, dijo tajantemente.

Además, el intérprete de Botella tras botella, aseguró que es indispensable que exista una armonía entre las personas y pidió que dejen de inventar cosas obre su vida personal.

“Respeten a una mujer, ¿me entienden?, respeten. Tienen talento, apoyan, no destruyen, no se destruyen... los amo muchísimo”, agregó.