A través del portal de The Hollywood Reporter se ha dado la noticia que la serie inspirada en la historia de El Jefe Maestro (HALO) ha llegado a su fin, pues la productora Paramount ha decidido cancelar la próxima temporada.

Ésta serie había estado recibiendo opiniones divididas desde sus inicio, algunos fans del videojuego mencionaron que no era una adaptación que se acoplara a la identidad que tenía la historia original y muchos otros dijeron que la trama iba por buen camino, por lo que parece ser que ésta división de opiniones y no tener un gran éxito como lo pudo ser The Last Of Us o Fallout, sería la causa probable de su cancelación, señala milenio.com