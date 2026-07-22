Tras fracaso en la taquilla, ‘Supergirl’ llegará a las plataformas digitales

Supergirl, una de las películas con las que DC Studios busca consolidar su nuevo universo cinematográfico, podría llegar a las plataformas digitales durante julio de 2026, después de registrar un desempeño muy por debajo de las expectativas en la taquilla mundial.
La producción protagonizada por Milly Alcock tendría como fecha tentativa de lanzamiento digital el próximo martes 28 de julio, apenas 32 días después de su estreno en los cines de Estados Unidos, ocurrido el 26 de junio de 2026.
Hasta el 21 de julio, ni Warner Bros. Pictures ni DC Studios habían confirmado oficialmente la fecha. El portal oficial de la película todavía la promociona como una producción disponible exclusivamente en salas cinematográficas.
De concretarse el reporte, Supergirl podría aparecer el 28 de julio en servicios digitales como Prime Video, Apple TV y otras tiendas que ofrecen películas mediante renta o compra, señala elimparcial.com
Esto significa que los espectadores tendrían que realizar un pago adicional para verla desde casa. La película no formaría parte, por ahora del catálogo incluido dentro de una suscripción mensual.
La fecha del 28 de julio comenzó a circular después de que una cuenta dedicada a las películas de DC asegurara que el estudio tenía contemplado lanzar la cinta en formato PVOD, conocido como video premium bajo demanda.
'SUPERGIRL' APUNTA A LANZAMIENTO DIGITAL EL 28 DE JULIOLa película Supergirl, protagonizada por Milly Alcock, planea su estreno en plataformas digitales el 28 de julio, apenas 30 días después de debutar en cines, agilizando su llegada al mercado doméstico de streaming. pic.twitter.com/5enLEeykan— México Ahora (@AhoraMex)
July 6, 2026
'SUPERGIRL' APUNTA A LANZAMIENTO DIGITAL EL 28 DE JULIOLa película Supergirl, protagonizada por Milly Alcock, planea su estreno en plataformas digitales el 28 de julio, apenas 30 días después de debutar en cines, agilizando su llegada al mercado doméstico de streaming. pic.twitter.com/5enLEeykan
Distintos medios retomaron la información, pero también advirtieron que las páginas de algunas plataformas todavía mostraban el estreno doméstico de Supergirl como pendiente de confirmación.
Los precios y la disponibilidad específica para México tampoco han sido anunciados. La fecha podría variar dependiendo del país y de los acuerdos de distribución establecidos por Warner Bros.
El posible lanzamiento digital no debe confundirse con el estreno de Supergirl en HBO Max. En caso de que la película llegue el 28 de julio a plataformas como Prime Video o Apple TV, estaría disponible solamente para comprarla o rentarla, y no como parte de una suscripción a HBO Max.
La fecha para verla sin costo adicional dentro del catálogo de la plataforma de Warner todavía no ha sido anunciada. Algunas proyecciones basadas en los periodos utilizados por el estudio con películas anteriores apuntan hacia septiembre de 2026, pero por ahora se trata solamente de una estimación y no de una fecha oficial.
Hasta el 20 de julio de 2026, la película había generado alrededor de 121 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 69.9 millones correspondían a Estados Unidos y Canadá, mientras que cerca de 51.2 millones procedían de los mercados internacionales.
La cifra es menor que los aproximadamente 170 millones de dólares que habría costado solamente producir la película. Su recaudación mundial equivale a cerca de 0.7 veces su presupuesto de producción, de acuerdo con los registros de taquilla disponibles.
Sin embargo, esto no significa que a Warner Bros. y DC Studios les falten únicamente unos 49 millones de dólares para recuperar la inversión.