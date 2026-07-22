Tras fracaso en la taquilla, ‘Supergirl’ llegará a las plataformas digitales

Supergirl, una de las películas con las que DC Studios busca consolidar su nuevo universo cinematográfico, podría llegar a las plataformas digitales durante julio de 2026, después de registrar un desempeño muy por debajo de las expectativas en la taquilla mundial. La producción protagonizada por Milly Alcock tendría como fecha tentativa de lanzamiento digital el próximo martes 28 de julio, apenas 32 días después de su estreno en los cines de Estados Unidos, ocurrido el 26 de junio de 2026. Hasta el 21 de julio, ni Warner Bros. Pictures ni DC Studios habían confirmado oficialmente la fecha. El portal oficial de la película todavía la promociona como una producción disponible exclusivamente en salas cinematográficas.

De concretarse el reporte, Supergirl podría aparecer el 28 de julio en servicios digitales como Prime Video, Apple TV y otras tiendas que ofrecen películas mediante renta o compra, señala elimparcial.com Esto significa que los espectadores tendrían que realizar un pago adicional para verla desde casa. La película no formaría parte, por ahora del catálogo incluido dentro de una suscripción mensual. La fecha del 28 de julio comenzó a circular después de que una cuenta dedicada a las películas de DC asegurara que el estudio tenía contemplado lanzar la cinta en formato PVOD, conocido como video premium bajo demanda.

'SUPERGIRL' APUNTA A LANZAMIENTO DIGITAL EL 28 DE JULIO



La película Supergirl, protagonizada por Milly Alcock, planea su estreno en plataformas digitales el 28 de julio, apenas 30 días después de debutar en cines, agilizando su llegada al mercado doméstico de streaming. pic.twitter.com/5enLEeykan — México Ahora (@AhoraMex) July 6, 2026