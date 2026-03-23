Tras grabaciones, se despide Pedro Pascal de Cananea

El momento fue compartido por el medio local Soy Cobre a través de Facebook, donde se observa al actor sonriente, cercano y accesible con quienes acudieron a verlo.

Su salida de la ciudad no pasó desapercibida, ya que fue captado conviviendo con seguidores que se dieron cita en el hotel donde se hospedaba para despedirlo.

El actor Pedro Pascal concluyó su estancia en Cananea, Sonora, donde permaneció durante varios días filmando escenas de la película De Noche .

En el video difundido, se puede ver a Pedro Pascal saliendo del hotel mientras varios fans lo esperan para pedirle autógrafos y fotografías. El actor se detiene para convivir con ellos, firmar objetos y agradecer el apoyo recibido durante su estancia en la ciudad, detalla elimparcial.com

“Este domingo sonriente y amable con fans que acudieron a pedirle un autógrafo al hotel donde se hospedó en su estancia en Cananea, el actor chileno hoy se retira de esta localidad”.

En el mismo clip, también se escuchan mensajes de cariño por parte de los asistentes. “Regresa Pedro a Cananea, te queremos”. La escena refleja la cercanía del actor con el público, lo que ha sido una constante en su relación con fans en distintas partes del mundo.

La presencia de Pedro Pascal en Cananea se debió a la filmación de la película De Noche, una producción internacional que eligió diversas locaciones del estado de Sonora para su rodaje.

Aunque los detalles oficiales del proyecto se han mantenido con cierto hermetismo, se sabe que la cinta incluye escenas grabadas en espacios urbanos y paisajes característicos del norte de México.

La elección de Cananea como locación responde a su estética particular, que combina historia minera con escenarios que resultan atractivos para producciones cinematográficas.

Durante su estancia, el actor fue visto en distintos puntos de Cananea, donde se realizaron grabaciones tanto de día como de noche. Habitantes de la localidad compartieron en redes sociales imágenes y videos del rodaje, así como encuentros casuales con el actor, quien en varias ocasiones accedió a tomarse fotografías.

El proyecto generó expectativa entre la comunidad, no solo por la presencia de una figura internacional, sino también por el impacto que este tipo de producciones puede tener en la región.

La llegada de Pedro Pascal a Sonora atrajo la atención de medios locales y nacionales, posicionando a Cananea como un punto de interés dentro de la industria cinematográfica.

El actor, conocido por su participación en series y películas de alcance global, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de Hollywood en los últimos años.

Su presencia en la ciudad generó un flujo constante de visitantes y curiosos que buscaban verlo durante las grabaciones.

A lo largo de su paso por Cananea, Pedro Pascal fue descrito por habitantes como una persona accesible y amable. En diversas ocasiones, fans lograron interactuar con él en espacios públicos, lo que fortaleció su imagen cercana fuera de la pantalla.

Este comportamiento se vio reflejado nuevamente en su despedida, donde no dudó en detenerse para agradecer el apoyo recibido.