$!Tras la eliminación de México, Fátima Bosch alienta a la Selección Mexicana

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 provocó mensajes de aliento y reconocimiento por parte de figuras públicas y seguidores.
Una de las voces que se sumó a las reacciones fue la de Fátima Bosch, quien se pronunció en redes sociales tras la derrota del equipo nacional, sin adelantar detalles sobre su postura hasta que difundió su mensaje.
A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Fátima Bosch compartió una imagen del plantel mexicano acompañado de un texto en el que reconoció el esfuerzo de los jugadores, señala quien.com
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Una publicación compartida por Fatima Bosch (@fatimaboschfdz)
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“Hoy no tocó celebrar el resultado, pero sí el corazón con el que esta selección defendió nuestros colores”, escribió.
La Miss Universo 2025 subrayó el orgullo de representar a México:
“Perder un partido jamás borra el orgullo de representar a millones de mexicanos. Gracias por luchar hasta el último minuto”.
Bosch cerró su mensaje con una frase de esperanza: “Seguiremos soñando con ustedes, hoy y siempre”, junto a un emoji de corazón y la bandera nacional.
Tras la eliminación de la selección, el ambiente en redes sociales y medios se centró en el reconocimiento al esfuerzo de los jugadores y el respaldo de la afición.
Diversos personajes públicos, así como aficionados, destacaron el papel del equipo a lo largo del torneo y llamaron a mantener el apoyo a los futbolistas.
En la Ciudad de México, aunque no hubo festejo masivo como en otras ocasiones, se registraron muestras de solidaridad y mensajes de aliento.
Los jugadores también se manifestaron agradecidos por el acompañamiento durante el Mundial, mientras la conversación giró hacia el futuro del futbol mexicano y el proceso de reconstrucción rumbo a próximos torneos.