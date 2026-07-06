$!Tras la eliminación de México, Fátima Bosch alienta a la Selección Mexicana

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 provocó mensajes de aliento y reconocimiento por parte de figuras públicas y seguidores. Una de las voces que se sumó a las reacciones fue la de Fátima Bosch, quien se pronunció en redes sociales tras la derrota del equipo nacional, sin adelantar detalles sobre su postura hasta que difundió su mensaje. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Fátima Bosch compartió una imagen del plantel mexicano acompañado de un texto en el que reconoció el esfuerzo de los jugadores, señala quien.com

“Hoy no tocó celebrar el resultado, pero sí el corazón con el que esta selección defendió nuestros colores”, escribió. La Miss Universo 2025 subrayó el orgullo de representar a México: “Perder un partido jamás borra el orgullo de representar a millones de mexicanos. Gracias por luchar hasta el último minuto”. Bosch cerró su mensaje con una frase de esperanza: “Seguiremos soñando con ustedes, hoy y siempre”, junto a un emoji de corazón y la bandera nacional.