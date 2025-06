Tras meses de disputa, desestiman la demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively

Justin Baldoni, conocido por protagonizar la serie Jane the Virgin y dirigir la adaptación cinematográfica de It Ends With Us, había presentado una reclamación que ascendía a 400 millones de dólares contra Lively, Reynolds y su publicista, alegando extorsión y difamación tras la denuncia pública de Blake Lively por acoso sexual y represalias en diciembre de 2024.

La demanda buscaba también responsabilizar a The New York Times por presunta difamación en su cobertura periodística del caso, con una segunda demanda por 250 millones de dólares contra el diario.

El juez Lewis J. Liman, en su fallo emitido el lunes 9 de junio, aceptó la moción de los demandados para desestimar ambas causas, argumentando que la acusación de difamación no cumplía con los requisitos legales exigidos.