Tras operación, Luis Miguel es visto en México junto a su novia Paloma Cuevas

En su relato, explicó que el cantante arribó en su jet privado, cuya información del plan de vuelo habría sido restringida para evitar filtraciones a la prensa. Posteriormente, “El Sol” se trasladó en un helicóptero a un prestigioso hotel ubicado en Paseo de la Reforma, detalla infobae.com

El periodista Ernesto Buitrón, colaborador del programa radiofónico Todo para la Mujer , compartió en sus cuentas oficiales un video de la llegada de Luis Miguel a la capital.

Luis Miguel vuelve a ser tema de conversación pública. A dos meses de que programas de televisión en España y Estados Unidos reportaran que fue sometido a una cirugía de corazón en un centro médico especializado de Nueva York, la prensa rosa en México ha puesto fin a rumores en torno a la residencia del cantante y su estado de salud.

“Llegó a las 11:30 de la noche a este hotel ubicado en la zona de Reforma. Viajaban él, Paloma Cuevas y un elemento de seguridad”, indicó el periodista, quien subrayó que las condiciones climatológicas y la logística del equipo de seguridad del artista impidieron captarlo.

Según sus fuentes, Luis Miguel viaja a la Ciudad de México para grabar una campaña comercial. Sin una postura oficial, su actividad indica que el artista permanece activo y en buenas condiciones.

El periodista Raúl Gutiérrez indicó que, durante su estancia, Paloma Cuevas, pareja del intérprete, lo acompañó en cada momento.

“Quienes estuvieron cerca lograron darse cuenta de que el cantante llegó por los cielos al helipuerto de un hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde se hospedó durante dos noches junto a su querida pareja, Paloma Cuevas. Y ojo, porque ella no se le despegó ni un solo instante, ¡ni siquiera durante la grabación!“, señaló el periodista.

La visita de Luis Miguel, además de mitigar rumores en torno a su estado de salud, coincidió con un hito en su carrera. El cantante se unió al prestigioso Billions Club de Spotify, luego de que su reconocido tema Ahora te puedes marchar superara los mil millones de reproducciones en la plataforma de música.

La canción, lanzada en 1987 como parte del álbum Soy como quiero ser, alcanzó la marca de mil millones de reproducciones tras casi cuatro décadas. Su vigencia en plataformas digitales muestra cómo el catálogo de Luis Miguel mantiene presencia entre oyentes de distintas generaciones.