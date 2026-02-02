Tras petición de más fechas de BTS en México, Corea del Sur responde a Sheinbaum

El gobierno de Corea del Sur respondió de manera oficial a la solicitud enviada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum para que el grupo surcoreano BTS considere ofrecer más conciertos en territorio mexicano.

Durante la conferencia matutina de este 2 de febrero de 2026, la mandataria detalló que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, agradeció el interés del público mexicano por la agrupación y confirmó que ya estableció contacto con la empresa productora de BTS.

“Me contestó el presidente de Corea que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que espera que se pongan en contacto pronto con nosotros”, expresó Sheinbaum en su habitual conferencia mañanera.

La presidenta agregó que confía en que este acercamiento derive en resultados positivos: “Esperemos que sean buenas noticias”.