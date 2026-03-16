Tras polémica, pide Rosalía disculpas por comentarios sobre Pablo Picasso

El origen de la polémica surgió a partir de una conversación que la cantante tuvo con la escritora argentina Mariana Enríquez dentro de la serie de entrevistas Spotify presenta.

A través de un video, la artista se dirigió a sus seguidores para aclarar el contexto de sus palabras y ofrecer una disculpa a quienes pudieron sentirse incómodos con sus declaraciones.

La cantante española Rosalía se pronunció públicamente luego de varios días de comentarios y críticas en redes sociales por una reflexión que hizo sobre el pintor Pablo Picasso durante una entrevista.

Durante el diálogo, centrado en el arte y en las complejidades que a menudo rodean a las figuras históricas, la cantante reflexionó sobre la manera en que se aproxima a la obra del reconocido artista español, detalla quien.com

Los comentarios de Rosalía generaron diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron sus palabras como una postura polémica respecto a la figura de Pablo Picasso. Ante la discusión que se generó, la artista optó por compartir un video para explicar con mayor calma el sentido de lo que quiso expresar durante la entrevista.

“Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra, a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado, pero quién sabe, a lo mejor sí. No lo sé y no me importa, disfruto su obra”, dijo durante la entrevista.

La reacción no tardó en dividir opiniones en redes sociales, donde sus palabras fueron objeto de críticas y cuestionamientos. Fue entonces cuando Rosalía decidió volver al tema desde sus propias redes sociales.

En su mensaje, la intérprete señaló que su intención era hablar sobre la forma en que muchas personas se relacionan con el arte y con la historia, reconociendo que las figuras creativas del pasado pueden generar debates debido a los distintos contextos en los que vivieron.

Asimismo, explicó que su reflexión buscaba abrir una conversación más amplia sobre cómo se observa y se interpreta la obra artística en la actualidad.

“No estoy en paz con lo que dije de Picasso, agradezco mucho haber podido hacer esa conversa con Mariana, de la que aprendí muchas cosas, pasar esas 24 horas en Argentina donde hablé sin parar haciendo el promo y la verdad es que llega un momento en el que a lo mejor dices algo que no tiene sentido”, explicó.

Rosalía también aprovechó el espacio para disculparse si sus palabras provocaron molestia o se entendieron de una manera distinta a la que pretendía.

Según explicó, su objetivo nunca fue minimizar las discusiones que existen alrededor de algunas figuras históricas, sino compartir su perspectiva personal sobre el arte y la manera en que ella lo estudia y lo admira.

“Es verdad que me he equivocado, tienen razón absolutamente, gracias por decírmelo, y voy a intentar aprender más y a lo mejor no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento”, dijo.

La cantante también habló sobre lo que conocía previamente acerca de la figura de Pablo Picasso y el debate que existe en torno a su vida personal. En su mensaje explicó que, aunque había escuchado comentarios sobre el carácter del artista, no conocía algunos de los detalles específicos que hoy forman parte de la discusión pública.

“Yo personalmente pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, sabes que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato, quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte”, señaló.