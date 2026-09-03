Tras problemas de salud, regresa Lionel Richie al hospital

Según fuentes cercanas al intérprete, durante el concierto habría reportado algunos malestares; incluso, aseguraron que pidió a su equipo que le llevaran una silla al escenario para poder concluir el show.

La alarmante escena sucedió este sábado en St. Louis, Missouri, después de que se presentara en The Muny, el teatro de la ópera local.

Esta es la segunda vez que el cantante y productor musical Lionel Richie acapara los encabezados de la prensa debido a presuntos problemas de salud, aunque, de acuerdo con reportes, solo se trataría de deshidratación.

🇺🇸 | Lionel Richie fue ingresado en la UCI tras su presentación en St. Louis. Según TMZ, la deshidratación podría ser la causa y se espera que reciba el alta próximamente. pic.twitter.com/Ji9UPWlTH9

El ex juez de American Idol no se ha pronunciado en sus redes sociales, lo que preocupa más a sus seguidores debido al hermetismo con el que se está tratando lo que, hasta el momento, se ha señalado como una simple deshidratación, señala vanguardia.com

Las mismas fuentes aseguraron a TMZ que ya fue sometido a varias pruebas y que los doctores investigan una posible deshidratación leve.

Hasta el momento, permanece en la unidad de cuidados intensivos y bajo estricta observación médica; sin embargo, se espera que pueda recibir el alta este martes.

El episodio ocurre apenas dos meses después de que el cantante, de 77 años, también tuviera que ser trasladado a un hospital tras sentirse mal durante un concierto en St. Paul, Minnesota.

En aquella ocasión, Richie explicó al público que se sentía mareado y extraño, por lo que decidió acortar la presentación. Posteriormente, los paramédicos lo encontraron detrás del escenario y lo trasladaron en ambulancia a un hospital.