Tras salir de prisión, se disculpa Eleazar Gómez con Tefi Valenzuela

Luego, Gómez ofreció “una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido agredidas u ofendidas con mi comportamiento, quiero dejar claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie”.

“Especialmente quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar”, agregó.

“Hoy, después de estos 5 meses muy difíciles, quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí y recapacité. En estos momentos me encuentro en proceso de iniciar mis terapias para ser una mejor persona. Quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo su apoyo en el proceso”, concluyó Eleazar en su mensaje.

Tefi reaccionó a la libertad condicional de Eleazar:

“Hago este video porque muchos se preguntan y me han estado llamado para saber qué opino sobre lo que pasó hoy porque me vieron llegar muy tranquila pensando que asistía a una audiencia de revisión de medidas cautelares, sin embargo, había otras solicitudes”, mencionó la modelo en un video que publicó en su Instagram el pasado 25 de marzo.

Luego, dijo que “en honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez, delante de mí y a partir de eso es que ha obtenido su libertad condicional por tres años y también tendrá que tomar tres años de terapia”.

“Yo siempre dije que desde el día uno que me iba a conformar con lo que el juez dijera, iba a acatar lo que él dijera. No voy a decir lo que me parece justo o no me parece justo porque creo que dije desde el día uno que lo iba a dejar en manos de la justicia”, agregó.

Tefi puntualizó que “estuvo bien denunciar, no me arrepiento por un minuto, sé que hice lo correcto y hoy se sabe que dije la verdad. Las invito a que denuncien, siempre denuncien para dejar ese tipo de precedentes y no vuelva a pasarle a otras mujeres”.

“Voy a seguir con mi vida, con mis sueños y gracias por estar pendientes y el apoyo que he recibido”.