Tras su aparición junto a Sabrina Carpenter, denuncia Madonna robo de parte de su vestuario

Todo fue éxito, alegría y felicidad para Madonna en su regreso a los escenarios como invitada de Sabrina Carpenter en su segundo show en vivo.

La artista asistió con el mismo vestuario con el que se presentó hace 20 años como parte de la promoción de ‘Confessions on a Dance Floor’; sin embargo, eso no fue suficiente para evitar que el outfit fuera robado.

“¡Sigo en la cima desde el viernes por la noche en Coachella!”, comenzaba la parte más alegre del mensaje de Madonna, publicado en sus historias de Instagram. “Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Traer ‘Confessions II’ de vuelta al lugar donde comenzó fue una emoción increíble!”, escribió la denominada ‘Reina del Pop’.

Sin embargo, el mensaje y el recuerdo se vieron opacados debido a que las piezas que tanto presumió le fueron robadas.