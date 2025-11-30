Tras su éxito, HBO Max llevará ‘Soy Frankelda’ a su plataforma

La película Soy Frankelda, realizada por el estudio mexicano Cinema Fantasma, se sumará próximamente al catálogo de HBO Max. La plataforma confirmó la noticia mediante un anuncio publicado en sus redes sociales.
El mensaje reactivó la conversación en torno al proyecto y recordó el impacto que tuvo durante su paso por salas de cine, donde destacó por su trabajo artesanal en animación stop-motion.
HBO Max compartió un video promocional en el que anunció que Soy Frankelda llegará “muy pronto” a su catálogo. Aunque la fecha exacta aún no se ha revelado, la confirmación fue suficiente para que la comunidad de seguidores retomara el interés por la cinta.
Si te gustó Los sustos ocultos de Frankelda, no te pierdas la película 'Soy Frankelda'. Una joya del stop-motion mexicano llega muy pronto a HBO Max. #SoyFrankelda pic.twitter.com/v1IfsOrK0r— HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) November 29, 2025
November 29, 2025
El mensaje difundido por la plataforma señaló: “Si te gustó Los sustos ocultos de Frankelda, no te pierdas la película Soy Frankelda. Una joya del stop-motion mexicano llega muy pronto a HBO Max”, señala elimparcial.com
El anuncio también propició que fragmentos, imágenes y materiales detrás de cámaras comenzaran a circular nuevamente en redes sociales, reforzando la presencia del proyecto en conversaciones digitales.
La película obtuvo atención fuera de México gracias a los comentarios de Guillermo del Toro. El cineasta ha reconocido el trabajo de los hermanos Ambriz, directores de Cinema Fantasma, y ha resaltado la importancia del proyecto dentro de la animación cuadro por cuadro producida en el país.
La historia sigue a Frankelda, una escritora fantasma que busca confrontar los hechos que marcaron su vida y comprender las circunstancias que definieron su destino. Herneval, un libro parlante, la acompaña en este recorrido que expone elementos centrales sobre su origen y sobre la figura determinante que influyó en su historia.
La película amplía lo visto en “Los sustos ocultos de Frankelda” mediante escenarios nuevos, personajes adicionales y una narrativa que se adentra en los motivos, decisiones y secretos de la protagonista. También ofrece una visión más profunda del universo que comenzó en la serie, ahora con un enfoque que explora de manera más directa el pasado y las motivaciones de Frankelda.
La llegada del filme a HBO Max representa un avance para Cinema Fantasma, un estudio independiente que ha logrado reconocimiento internacional por su técnica y por su estilo visual. La disponibilidad en streaming permitirá que más personas accedan al largometraje y conozcan el trabajo artesanal que caracteriza a esta producción.
Con este estreno, Soy Frankelda se posiciona como una de las propuestas más relevantes dentro de la animación mexicana contemporánea y como un ejemplo del crecimiento que ha tenido el stop-motion realizado en el país.