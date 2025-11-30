Tras su éxito, HBO Max llevará ‘Soy Frankelda’ a su plataforma

La película Soy Frankelda, realizada por el estudio mexicano Cinema Fantasma, se sumará próximamente al catálogo de HBO Max. La plataforma confirmó la noticia mediante un anuncio publicado en sus redes sociales. El mensaje reactivó la conversación en torno al proyecto y recordó el impacto que tuvo durante su paso por salas de cine, donde destacó por su trabajo artesanal en animación stop-motion. HBO Max compartió un video promocional en el que anunció que Soy Frankelda llegará “muy pronto” a su catálogo. Aunque la fecha exacta aún no se ha revelado, la confirmación fue suficiente para que la comunidad de seguidores retomara el interés por la cinta.

Si te gustó Los sustos ocultos de Frankelda, no te pierdas la película 'Soy Frankelda'. Una joya del stop-motion mexicano llega muy pronto a HBO Max. #SoyFrankelda pic.twitter.com/v1IfsOrK0r — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) November 29, 2025

El mensaje difundido por la plataforma señaló: “Si te gustó Los sustos ocultos de Frankelda, no te pierdas la película Soy Frankelda. Una joya del stop-motion mexicano llega muy pronto a HBO Max”, señala elimparcial.com El anuncio también propició que fragmentos, imágenes y materiales detrás de cámaras comenzaran a circular nuevamente en redes sociales, reforzando la presencia del proyecto en conversaciones digitales. La película obtuvo atención fuera de México gracias a los comentarios de Guillermo del Toro. El cineasta ha reconocido el trabajo de los hermanos Ambriz, directores de Cinema Fantasma, y ha resaltado la importancia del proyecto dentro de la animación cuadro por cuadro producida en el país.