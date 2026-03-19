Tras su polémico arresto, revelan la adicción de Britney Spears

Familiares y amigos de Spears estaban previendo que ocurriera algo negativo antes de su arresto. La cantante mostró signos de alteración tras someterse a una serie de pruebas de sobriedad realizadas por la Patrulla de Caminos de California el 4 de marzo, y fue ingresada en la cárcel del condado de Ventura por “conducir bajo los efectos de una combinación de drogas y alcohol”

Su representante declaró a Us Weekly que Spears planea cumplir plenamente con la ley y reconoció que el arresto podría ser una llamada de atención muy necesaria para la cantante. “Ojalá este sea el primer paso hacia un cambio que desde hace tiempo necesita ocurrir en la vida de Britney”, señaló.

Britney Spears fue detenida el pasado 4 de marzo por manejar a exceso de velocidad y de forma imprudente; esto la llevó a pasar aproximadamente tres horas en la cárcel del condado de Ventura, California, antes de ser liberada.

Varias fuentes aseguran que el abuso de sustancias ha sido un problema. En sus memorias de 2023, The Woman In Me, Britney Spears afirmó que nunca tuvo un problema con el alcohol y que su droga de elección era el Adderall, utilizado para tratar síntomas de TDAH, detalla quien.com

“Las pastillas son su verdadero punto débil”, afirmo la fuente, quien añadió que, tras el fin de su tutela, dejó de someterse a pruebas antidopaje, momento en el que volvió a caer en viejos hábitos. “Ella ha estado lidiando con esto en privado desde hace dos o tres años”, añadió.

Cuando la custodia legal de Britney Spears por parte de su papá llegó a su fin a finales de 2021, parecía un triunfo para la icónica cantante, pero desde entonces las cosas se han ido desmoronando poco a poco.

Aunque su reciente reencuentro con sus hijos, Preston, de 20 años, y Jayden, de 19 —fruto de su relación con su ex esposo Kevin Federline— ha sido un punto positivo, persiste la preocupación por su comportamiento cada vez más extraño. Entre ello destacan sus inquietantes publicaciones en redes sociales (a menudo bailando con poca ropa y, en ocasiones, sosteniendo cuchillos).

Ahora, con una audiencia judicial prevista para el 4 de mayo, sus fans se preguntan en qué momento comenzaron a salir mal las cosas para Britney Spears y cuáles deberían ser los siguientes pasos. “Es una situación delicada, todos a su alrededor quieren que esté sana y estable, pero no puedes obligarla a hacer nada”, dijo una fuente cercana a ella.

“No era cuestión de ‘si’ iba a ser arrestada, sino de cuándo’”, añade la fuente, quien también asegura que sus seres queridos simplemente están aliviados de que nadie haya resultado herido en el incidente.

Su comportamiento ha ido de mal en peor en los últimos meses. “Pasa mucho tiempo sola en casa, lo que la lleva a tomar malas decisiones”, señala la fuente. “Tiene esta tendencia a pensar que es invencible, especialmente desde que quedó libre de la tutela. Durante un tiempo sintió que no había consecuencias reales, pero últimamente eso ha comenzado a alcanzarla”.

A raíz de su arresto, la fuente señaló que Britney Spears ha mantenido un perfil bajo en casa. Jayden está con ella y también ha visto a Preston, quien añade que su madre, Lynne Spears, está muy preocupada y ha estado pendiente de la situación tanto a través de Britney como de su equipo. Otra fuente afirma que la cantante “quedó devastada e inconsolable tras el arresto” y que su salud mental “es una gran preocupación”.