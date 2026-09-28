Tras su reestreno en cines, ‘Avengers: Endgame’, conquista de nuevo la taquilla

Siete años después de convertirse en una de las películas más taquilleras de la historia, Avengers: Endgame regresó al primer lugar de la taquilla norteamericana con un reestreno que recaudó 26 millones de dólares durante el fin de semana en Estados Unidos y Canadá.

La cinta de Marvel también obtuvo otros 60 millones de dólares en mercados internacionales, en una nueva exhibición que incluyó escenas adicionales después de los créditos y un mensaje introductorio de Robert Downey Jr. y Chris Evans para los seguidores.

Avengers: Endgame recaudó alrededor de 2 mil 800 millones de dólares durante su estreno original en 2019 y volvió a los cines bajo el título Endgame: Encore, como parte de la estrategia de Disney para aprovechar el calendario previo a Avengers: Doomsday.