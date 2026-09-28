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Tras su reestreno en cines, ‘Avengers: Endgame’, conquista de nuevo la taquilla

Su reestreno en Estados Unidos recaudó 26 millones de dólares, y mercados internacionales logró la cifra de 60 millones de dólares
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/09/2026 10:44
28/09/2026 10:44

Siete años después de convertirse en una de las películas más taquilleras de la historia, Avengers: Endgame regresó al primer lugar de la taquilla norteamericana con un reestreno que recaudó 26 millones de dólares durante el fin de semana en Estados Unidos y Canadá.

La cinta de Marvel también obtuvo otros 60 millones de dólares en mercados internacionales, en una nueva exhibición que incluyó escenas adicionales después de los créditos y un mensaje introductorio de Robert Downey Jr. y Chris Evans para los seguidores.

Avengers: Endgame recaudó alrededor de 2 mil 800 millones de dólares durante su estreno original en 2019 y volvió a los cines bajo el título Endgame: Encore, como parte de la estrategia de Disney para aprovechar el calendario previo a Avengers: Doomsday.

El reestreno superó a tres producciones que llegaron recientemente a las salas: Corazón de la Bestia, Primetime e Isla olvidada, señala elhorizonte.mx

Entre los reestrenos, Endgame: Encore tuvo el tercer mejor debut en la historia de Estados Unidos y Canadá, solo por debajo de Star Wars: Una nueva esperanza, que recaudó 35.9 millones de dólares en su relanzamiento de 1997, y El Rey León, que obtuvo 30.2 millones en 2011.

El segundo lugar fue para el reinicio de Resident Evil, dirigido por Zach Cregger, que consiguió 23.3 millones de dólares en su segundo fin de semana.

Esta producción acumula 103.5 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos y Canadá después de dos semanas en cartelera.

Corazón de la Bestia, protagonizada por Brad Pitt, quedó en tercer sitio con 20 millones de dólares en 3 mil 435 salas. La película dirigida por David Ayer también sumó 30.1 millones de dólares en los mercados internacionales.

Top 10

Avengers: Endgame: Encore: 26 millones de dólares

Resident Evil: 23.3 millones

Corazón de la Bestia: 20 millones

Primetime: 19.2 millones

Isla olvidada: 12.8 millones

Hechizo de amor: La magia continúa: 5.7 millones

Spider-Man: Un nuevo día: 4.1 millones

The Odyssey: 3.7 millones

Coyote vs. Acme: 1.9 millones

Daniel and the Fiery Furnace: 1.5 millones

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