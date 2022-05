$!Tras triunfar en MasterChef, Germán Montero alista su regreso musical en Sinaloa

MAZATLÁN._ Germán Montero regresó a su segunda casa, Mazatlán, tierra que lo vio crecer como artista mientras fue vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, y es que está preparando su presentación en las Fiestas del Mar de las Cabras. y aprovechó para visitar las instalaciones de Periódico Noroeste.

Luego de triunfar en MasterChef Celebrity de TV Azteca, y llevarse un millón de pesos a la bolsa, el cantante poco a poco regresa a los escenarios, y ahora, se presentará frente al que considera uno de los públicos más exigentes.

Este 22 de mayo, Montero subirá al escenario de Las Cabras, y está muy contento con esto pues dijo que “es la primera vez que estoy en Las Cabras. y creo que el público de Sinaloa es de los más exigentes, y con justa razón porque nos gusta lo bueno, la calidad, pero yo creo que tengo la ventaja de venir de muchos años en esta industria, en esta carrera que nos ha dado triunfos muy importantes”.

Adelantó que el público quedará contento con su presentación pues sabe la calidad de banda que lo acompaña pero además sabe que su show como cantante se compone de éxitos musicales y de mucha variedad, pues tocará desde música para bailar como temas para cantarle al amor y desamor.

“El problema no va a ser echármelos a la bolsa, el problema va a ser bajarme del escenario, ahí va a estar lo bueno porque el ambiente se pone buenísimo, por lo que me han dicho, pero estoy muy agradecido por esta oportunidad porque venimos de una pandemia, de cosas muy tremendas, y de mucho tiempo parados, y ahora, que regreso a los escenarios estoy agradecido con Dios”, explicó el intérprete de Amantes escondidos.

Por otro lado, dijo que el público tendrá la oportunidad de ver su show ya que son pocas las veces que se presenta en Sinaloa, y que su objetivo es que la gente diga “qué bueno que vine a ver a Germán Montero”.



Ganador de MasterChef Celebrity

La invitación para participar en el reality show MasterChef Celebrity llegó en el momento menos esperado, Germán tenía la intención de estar en Los Mochis haciendo música, pero le agradó la idea de hacer algo diferente.

Fueron tres meses y medio los que duró las grabaciones de este programa, y aunque al principio no estaba entre sus planes ser el ganador, una vez que comenzó la competencia no se dejó ganar.

“Nunca lo he dicho, pero me gusta decir la neta, cuando entré nos pagaban semanalmente, o sea cada semana que estábamos nos llegaba nuestro cheque, y era buen dinero, sobre todo porque no había trabajo, y yo dije tengo que llegar a la final para que me den el dinero de todas las semanas, me lo propuse... y ya cuando estábamos en la semifinal dije ‘yo voy a ganar’, era un millón de pesos, y me preparé y gané”, recordó.

Dijo que no fue nada fácil, pues eran jornadas de grabación muy intensas, y aunque él tenía experiencia en la cocina dijo que se tuvo que preparar para cada reto, para finalmente coronarse como el ganador absoluto.