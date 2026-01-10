Tras varios años de ausencia, regresará Christina Aguilera a México

Después de varios años de ausencia, Christina Aguilera confirmó su regreso a México, una noticia que rápidamente encendió la emoción entre sus seguidores.
La cantante estadounidense volverá a presentarse en el país con un show que promete reunir los temas que marcaron distintas etapas de su carrera.
El anuncio llega en un momento especial para la artista, quien en los últimos años ha combinado lanzamientos musicales selectos con presentaciones en vivo cuidadosamente elegidas.
Aguilera no ofrecía un concierto propio en el país desde antes de la pandemia, lo que convierte este show en uno de los más esperados del año.
Presentado por @banamex: Nuestros sueños se hacen realidad... ¡Christina Aguilera regresa a México para cantar los himnos que han marcado nuestras vidas! 💖✨#PreventaBanamex: 15 de enero. Venta general a partir del 16 de enero. pic.twitter.com/qRZeVIgFoz— Ocesa Total (@ocesa_total)
January 9, 2026
Presentado por @banamex: Nuestros sueños se hacen realidad... ¡Christina Aguilera regresa a México para cantar los himnos que han marcado nuestras vidas! 💖✨#PreventaBanamex: 15 de enero. Venta general a partir del 16 de enero. pic.twitter.com/qRZeVIgFoz
El concierto de Christina Aguilera se llevará a cabo el 17 de marzo en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, uno de los recintos más emblemáticos para espectáculos internacionales, señala elimparcial.com
La preventa de boletos arrancará el 15 de enero, mientras que la venta general comenzará el 16 de enero, a través de Ticketmaster. Hasta el momento, los precios de los boletos no han sido revelados y se darán a conocer oficialmente una vez que inicie el proceso de venta.
Los organizadores informaron que el costo de las entradas se publicará el mismo día de la preventa y la venta general, por lo que se recomienda a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los detalles antes de adquirir sus boletos.