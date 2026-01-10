Tras varios años de ausencia, regresará Christina Aguilera a México

Después de varios años de ausencia, Christina Aguilera confirmó su regreso a México, una noticia que rápidamente encendió la emoción entre sus seguidores.

La cantante estadounidense volverá a presentarse en el país con un show que promete reunir los temas que marcaron distintas etapas de su carrera.

El anuncio llega en un momento especial para la artista, quien en los últimos años ha combinado lanzamientos musicales selectos con presentaciones en vivo cuidadosamente elegidas.

Aguilera no ofrecía un concierto propio en el país desde antes de la pandemia, lo que convierte este show en uno de los más esperados del año.