Trasladan al actor Bruce Willis a una casa de cuidados especiales

La familia de Bruce Willis enfrenta un nuevo capítulo en su vida, marcado por el avance de su enfermedad. Emma Heming, su esposa desde 2009, compartió recientemente una decisión desgarradora que busca proteger el bienestar de sus hijas, mientras asegura el cuidado de su esposo.
Reveló que el reconocido actor de Duro de Matar, ha sido trasladado a una segunda residencia, donde recibe atención especializada a tiempo completo. La noticia fue compartida durante el especial de ABC Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey, donde Emma calificó la decisión como “la más difícil” que ha tomado.
Según explicó, Bruce vive ahora en una casa de un solo piso, adaptada a sus necesidades, con un equipo dedicado que lo cuida y rodea de cariño, calidez y compañía.
Amigos cercanos siguen visitándolo, manteniendo un ambiente lleno de vida. Aunque ya no vive en el hogar familiar, Emma y sus hijas —Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11— lo visitan con frecuencia para compartir comidas y momentos íntimos en familia, señala animalmx.com
“Bruce querría que nuestras hijas crecieran en un entorno adaptado a sus necesidades, no a las de él”, expresó Emma.
Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad cerebral degenerativa que afecta el lenguaje, el comportamiento y la personalidad.
Afecta a entre 50 mil y 60 mil personas en Estados Unidos y sus primeros síntomas suelen pasar desapercibidos. En el caso de Bruce, los cambios comenzaron con una leve retraída en reuniones familiares, menos conversación y un tartamudeo que había superado en su juventud.
Emma, quien se convirtió en su cuidadora principal, recordó el momento del diagnóstico como devastador.
“Me sentí como en caída libre”, confesó, agregando que Bruce, al inicio, no parecía comprender lo que le sucedía. A pesar de perder progresivamente la capacidad del habla, Bruce se mantiene físicamente activo.
Emma destaca que su cuerpo aún responde, pero es su cerebro el que lo está dejando atrás. Aun así, insiste: “Estoy agradecida. Mi esposo todavía está muy presente”. resaltó.