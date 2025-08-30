Trasladan al actor Bruce Willis a una casa de cuidados especiales

La familia de Bruce Willis enfrenta un nuevo capítulo en su vida, marcado por el avance de su enfermedad. Emma Heming, su esposa desde 2009, compartió recientemente una decisión desgarradora que busca proteger el bienestar de sus hijas, mientras asegura el cuidado de su esposo.

Reveló que el reconocido actor de Duro de Matar, ha sido trasladado a una segunda residencia, donde recibe atención especializada a tiempo completo. La noticia fue compartida durante el especial de ABC Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey, donde Emma calificó la decisión como “la más difícil” que ha tomado.

Según explicó, Bruce vive ahora en una casa de un solo piso, adaptada a sus necesidades, con un equipo dedicado que lo cuida y rodea de cariño, calidez y compañía.

Amigos cercanos siguen visitándolo, manteniendo un ambiente lleno de vida. Aunque ya no vive en el hogar familiar, Emma y sus hijas —Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11— lo visitan con frecuencia para compartir comidas y momentos íntimos en familia, señala animalmx.com