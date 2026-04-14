Trasmitirá Disney+ la alfombra roja de ‘El diablo viste a la moda 2’

El evento se realizará el lunes 20 de abril en el Lincoln Center de Nueva York, como antesala al estreno en cines de la esperada secuela. La transmisión comenzará a las 15:30 horas tiempo local y se emitirá en su idioma original, ofreciendo a los fans de todo el mundo un asiento en primera fila para disfrutar del glamour, la moda y la emoción que rodean este gran estreno.

La plataforma Disney+ llevará a sus suscriptores a una de las noches más esperadas del mundo del cine y la moda con la transmisión en vivo de la alfombra roja de El diablo viste a la moda 2, la nueva producción de 20th Century Studios.

Esta experiencia en vivo permitirá a los suscriptores acercarse como nunca al detrás de escena de una premiere de alto perfil: desde la llegada de las celebridades y los impactantes looks de alta costura, hasta entrevistas exclusivas con el elenco y sorpresas especiales, detalla elimparcial.com

El evento contará con la presencia de destacadas figuras como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y Kenneth Branagh, entre otros integrantes del reparto. También asistirán el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna.

El diablo viste a la moda 2 (2026) muestra a una veterana Miranda Priestly luchando por mantener a flote la revista Runway ante el declive impreso y el auge digital. Obligada a adaptarse, busca financiamiento de su exasistente Emily Charlton, ahora una poderosa ejecutiva de lujo. Andy Sachs regresa en un nuevo puesto, enfrentando nuevas tensiones profesionales.

Casi veinte años después de sus icónicos papeles como Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las elegantes oficinas de la revista Runway en la esperadísima secuela del fenómeno de 2006 que definió a una generación.

La película reúne al elenco principal original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, y presenta una pasarela completamente nueva con personajes como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Tracie Thoms y Tibor Feldman también repiten sus papeles como “Lily” e “Irv” de la primera película.