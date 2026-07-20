Tres mundos colisionan en tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

Y es que este avance no revela mucho sobre la trama de la nueva película, sino que plantea nuevas preguntas hasta del papel de Doom en este conflicto multiversal.

Por fin, luego de una eternidad, llega el primer tráiler de Avengers: Doomsday y, como era de esperarse, está repleto de detalles de Marvel que quizá se te hayan pasado por alto al verlo por primera vez.

1. La advertencia de Doctor Doom

Al inicio del tráiler de Doomsday se escucha una voz y resulta que es la de Robert Downey Jr. en su nuevo papel de Doom. Lo interesante es que pareciera que está lanzando una advertencia de una amenaza que se avecina:

“Algo se aproxima. Algo que quizá no nos sea posible detener. Antes de que acabe el día, tendremos que tomar una decisión inconcebible“, menciona.

¿Es entonces Doom el máximo villano de esta historia o hay algo peor? Probablemente, al igual que Thanos, tendrá una visión retorcida de cómo salvar el universo (¿o el multiverso?).

2. Tres universos en una colisión mortal

Esto no se dice textualmente en el tráiler de Avengers: Doomsday, pero es algo que queda claro al ver los personajes y que hasta se ha confirmado con la descripción oficial de la película: veremos la colisión mortal de tres universos.

“En AVENGERS: DOOMSDAY, queridos héroes de tres universos distintos se verán en un rumbo de colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como nunca antes habían encontrado”, menciona la sinopsis.

Vamos a ponernos en modo ultra ñoño: oficialmente, la Tierra principal del Universo cinematográfico de Marvel es la Tierra-616 (antes Tierra-199999).

De ahí son personajes como Thor, los Vengadores (liderados por Sam Wilson/Capitán América), los Nuevos Vengadores (antes los Thunderbolts), Thor, Ant-Man y Shang-Chi y la gente de Wakanda.

Fuera del MCU principal ya vimos la Tierra de los Cuatro Fantásticos, la cual es la Tierra -828. En la escena post créditos de Thunderbolts*, vimos cómo ese equipo saltó a la Tierra principal.

Por último, están los X-Men del universo cinematográfico creado por Fox, conocido como la Tierra-10005. Ya se adelantó que veremos a un pequeño grupo de X-Men sobrevivientes entre los que destacan el Profesor X, Cyclops, Nightcrawler, Magneto, Bestia, Gambit y Mystique.

3. Thor, ¿el corazón de la película?

Al menos en este primer tráiler de Avengers: Doomsday, parece que Thor es el corazón de la película, pues es él es quien advierte a todos que Doom es peor que cualquier cosa con la que se hayan enfrentado y que todos sus sacrificios no significan nada si siguen peleando entre sí.

4. ¡Marvel se acordó de Shang-Chi!

Han pasado 60 años desde que salió la película Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021) y por fin lo vemos de regreso en el MCU y será para enfrentar la peor de las amenazas.

En la escena post créditos de su película, Shang-Chi es contactado por Wong, Bruce Banner y la Capitana Marvel, quienes advierten que sus anillos están emitiendo una señal misteriosa a una ubicación desconocida y Wong promete seguir investigando. ¿Ese misterio será resuelto o de nuevo es otra cosa que no lleva a nada?

En el tráiler de Avengers: Doomsday, podemos ver a Shang-Chi peleando con Gambit, lo que nos indica que estos mundos no se encuentran de forma pacífica. Probablemente, cada bando piensa que salvar su propio universo significa sacrificar otro, y Doom podría estar empujándolos a todos hacia esa elección.