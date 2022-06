Tres sinaloenses se integran al reality La Voz México

“Yo me acuerdo cuando tenía tu edad un vez fui a conocer a Joan Sebastian, lo único que quería era que me escuchara, pero me temblaban las patas, las manos, todo, y se me hacía muy loco ese momento... yo no tengo la edad de él, ni la trayectoria de él, pero de alguna forma sé que se siente cantarle a estas figuras (el resto de los coaches), y te felicito porque te paraste y lo hiciste bien”, fueron las palabras de Joss Favela, y le fueron suficientes para convencerlo, ya que Juan Pablo se quedó en su equipo.

Por su parte, Vicente, de 25 años logró conquistar a los cuatros coaches con su interpretación de Castillo azul, pero finalmente fueron las palabras de David Bisbal las que lo convencieron de ir a su equipo, y será junto al español que se irá a la etapa de batallas.