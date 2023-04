El Sexto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México invalidó la orden de aprehensión librada contra Inés Gómez Mont Arena, por una presunta defraudación fiscal de más de 12 millones de pesos, además de que ordenó reponer el procedimiento de la aprehensión librada el 14 de octubre de 2021, por Alberto Torres Villanueva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.

Según citó el diario Reforma -que informó del hecho-, por unanimidad, los magistrados del Tribunal federal confirmaron la protección de la justicia otorgada el 30 de septiembre de 2022, a la conductora de televisión, por parte de Rosa Montaño Martínez, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

El Tribunal federal consideró que el mandamiento de captura contra Gómez Mont carecía de motivación y fundamentación jurídica, ya que el juez de control fue omiso en exponer los argumentos para llegar a la conclusión de que los datos de prueba acreditaban el delito y la probabilidad de que la imputada lo haya cometido.

Según el Sexto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, debido a que la orden de captura viola el principio de legalidad, el caso volverá al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente y el juez de la causa volverá a determinar si gira o no la aprehensión.

El asunto fiscal deriva de una querella presentada el 5 de agosto de 2020 por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por un presunto fraude al fisco de 12 millones 921 mil 762 pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio 2014.

La autoridad hacendaria señaló que dicha suma derivaba de lo que en 2014, Gómez Mont declaró al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por haber tenido ingresos menores a los 53 millones 744 mil 681 pesos que le depositaron en dos cuentas bancarias de Banco Azteca y una de Santander.

Según la sentencia de amparo, la defensa de la imputada denunció que existía una discrepancia en dicha cifra, porque la FGR pidió la orden de captura señalando que los ingresos acumulables fueron de 61 millones 715 mil 191 pesos, 8 millones de pesos más que la denunciada por la autoridad hacendaria.

La conductora de televisión reclamó también que el delito ya estaba prescrito, porque había vencido el plazo de 5 años que marca la ley para perseguir la defraudación fiscal, porque el supuesto ilícito se habría cometido en la declaración anual de impuestos de mayo de 2015 y la denuncia fue presentada hasta agosto de 2020, tres meses después de cumplirse un lustro.

Sin embargo, Montaño Martínez dijo que no entraría a analizar la prescripción, porque ello significaría sustituir las facultades del juez de control, que debía resolver, de nueva cuenta, si libraba o no la captura contra Gómez Mont, quien cuenta con un total de cuatro órdenes de aprehensión en su contra, una por delincuencia organizada y tres por defraudación fiscal.

ORDENAN PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA INÉS GÓMEZ MONT; “¡YA BASTA!”, RESPONDE

Un juez de Control ordenó prisión preventiva en contra de Inés Gómez Mont Arena, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por una supuesta defraudación fiscal de 3.6 millones de pesos, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2017. Con esta suman cuatro órdenes de aprehensión giradas en contra de la presentadora de televisión. Las otras tres, fueron por el delito de defraudación fiscal.

Según el diario Reforma, que informó del hecho, el 26 de enero de 2023, la indagatoria inició con una denuncia del Servicio de Investigación Tributaria (SAT), por una supuesta defraudación fiscal por parte de la conductora de televisión, de 13.5 millones de pesos, por concepto de ISR en 2016. Sin embargo, Gómez Mont Arena y la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) pactaron un acuerdo reparatorio, con el que cubrió la totalidad del daño al fisco en dos pagos.

Uno, por 10.9 millones de pesos, lo realizó el 30 de noviembre de 2018; y otro, por 2.6 millones de pesos, el 7 de junio de 2019. Con ello, quedó saldado el presunto fraude fiscal de Gómez Mont Arena. Sin embargo, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) desconoció el acuerdo, ya que la Procuraduría Fiscal de la Federación reclamó que era ella, y no el SAT, la que tenía la atribución para negociar cualquier reparación del daño.

Además, la FGR convirtió este asunto de fraude al fisco en un caso de lavado de dinero, porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también presentó una querella por las mismas operaciones bancarias. De dicho expediente derivó la orden de captura en contra de Gómez Mont Arenas y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“En la portada de REFORMA de este jueves 26 de enero de 2023, así como en la página dos de la Sección Nacional, y en las plataformas digitales, se publicó erróneamente que un juez de control ordenó prisión preventiva contra Inés Gómez Mont. Lo ocurrido fue que se liberó una orden de aprehensión contra la comunicadora por el delito de defraudación fiscal la cual no era de conocimiento público. Ofrecemos una disculpa a los implicados y a nuestros lectores por este lamentable error”, dijo luego el citado rotativo, en una fe de erratas, publicada el 27 de enero de 2023.

Asimismo, Gómez Mont Arena afirmó, a través de un comunicado, emitido el 26 de enero de 2023, que era falso que un juez de Control ordenó prisión preventiva en su contra, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por una supuesta defraudación fiscal de 3.6 millones de pesos, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2017, como lo informó, el mismo día, el diario Reforma.

“Deseo comunicarles que es completamente falso que se haya dictado o solicitado prisión preventiva en mi contra, como incorrectamente afirma hoy la portada de @Reforma. Se trata de un encabezado falaz sin sustento alguno. Además, ninguna de las órdenes de arresto a que hacen referencia es nueva. Tienen más de un año y actualmente están siendo debatidas en los tribunales”, indicó la presentadora de televisión.

“En algo tiene razón la nota de @Reforma. Se ha repetido en la opinión pública y redes sociales que me acusan por un supuesto lavado o desvío de 3,000 MDP de un contrato público – lo cual por supuesto niego enfáticamente. Lo dije el primer día, lo reitero y hoy lo confirma @Reforma: La acusación en mi contra no es por 3,000 MDP como maliciosamente se ha dicho, sino por 14 MDP, de la cual obviamente me defiendo en los juzgados”, agregó Gómez Mont Arena.

“Se trata pues de una mentira que se ha repetido una y otra vez hasta volverse verdad. ¡Ya basta! Quiero decirles que el 30 de noviembre de 2018 celebré un Acuerdo Reparatorio de impuestos ante la FGR y pagué 13.5 MDP. No entiendo porque desconocen ese pago. Continuaré presentando mi defensa ante las instancias judiciales a las que expreso mi respeto”, finalizó el comunicado.