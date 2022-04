“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que esté haciendo este video, me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no estado de acuerdo que salieran, me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, señaló la cantante.

“Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto, porque esto no es solamente una imagen que esté circulando, sino que es algo que ha estado afectándome como profesional, me ha afectado económicamente, en vida personal, y amorosa, ni se diga, con mi familia, qué cara le puedo dar a mi familia, aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte, y eso fue mi error”, destacó Aguilar.

Ángela reconoció que por primera vez se puede identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso, considerando que esto a muchas les ha causado terminar con su vida e imagen, por algo que fue publicado sin su consentimiento, a las que dijo apoya a cada una de esas mujeres.

“Hoy por primera vez viví lo que es, y me parte el alma por algo que nunca he estado consiente, mis papás siempre me han enseñado a mantenerme limpia de escándalos, limpia de cualquier cosa, y hablar con mi voz, con mi música, que eso es lo que yo soy, me duele haber afectado mi imagen de esta forma, me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma”.

Dejo claro que, aunque muchos pueden argumentar que solo fue una foto nada más, esto va mucho más allá, calificando el acto como una invasión a su privacidad, a su derecho de poder escoger qué anuncia y que no, que dice o no, considerando que merece tener esa opción de decidir si saca o no el tener una relación, mucho menos una fotografía.

“Cómo es posible que yo sea tan segura de mi independencia como artista independiente, que tu música sea tuya, tengo una muñeca que dice que nunca apaguen tu voz, y cómo es posible que me hayan robado mi voz en esto que es tan mío, me siento sumamente triste, perdida, y no sé qué voy a hacer, pero sí sé que voy a regresar al origen, con mis papás, voy a ser acurrucada por ellos, por la gente que me cuida, porque ahorita estoy en una situación donde yo me siento muy vulnerable, esto me duele mucho”.

A través de este video, la llamada “Princesa del Regional Mexicano”, lamentó el que haya defraudado cualquier imagen que sus fans tienen sobre ella, dejando claro que ella siempre ha sido la misma, la misma niña que cantó La chancla a los 8 años de edad, y que acompañó a su papá en su gira junto a su hermano.

Recalcó que seguirá siendo la misma y que está aprendiendo y creciendo, sabiendo lo que sí y lo que no quiere, por lo que no ha tomado una decisión con todo esto que está pasando, pero sí tomará un tiempo para poder revaluar muchas decisiones que ha estado tomando, y así ver cómo proceder.

“Ni mi abuela, mi linaje, mi apellido no se merecen todo esto, y yo tampoco, entonces vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en familia, con la gente que me quiere, les agradezco por tanto amor, por tanto cariño y apoyo, a mis papás, mi familia, mi entorno, a mis amigas gracias por cuidarme por amarme tanto, y más en estos momentos, creo que solamente te das cuenta de la gente que te quiere y que te ama está en los momentos difíciles, porque en los momentos fáciles todos están”.

Agradeció también a la prensa que la ayudado a cuidar esta situación, a tranquilizar las cosas, así como al público por apoyarla, cuidarla y quererla.

De igual forma dejó claro que no contestará preguntas al respecto, enfocándose en lo que siempre ha hecho en los últimos 15 años, su voz, su trabajo y su música, porque es a través de ella con la que habla, finalizando así su mensaje.

Fue un amigo de Guzzy quien filtró la foto

A través de un video en vivo que realizó en sus redes sociales, el compositor Gussy Lau confirmó que tiene una relación con la cantante.