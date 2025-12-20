Triunfa Alfredo Olivas en la Monumental Plaza de Toros

Alfredo Olivas se presentó por primera vez en la Monumental Plaza de Toros México como parte de dos fechas consecutivas de su gira V1V0. El cantante sonorense reunió a más de 40 mil asistentes y logró un lleno total en ambas funciones, de acuerdo con información del propio recinto y del equipo del artista.
El concierto marcó uno de los momentos más relevantes de su carrera reciente y funciona como el cierre simbólico de una etapa, previo a un retiro temporal de los escenarios que el intérprete anunció semanas atrás en redes sociales.
El concierto celebrado el jueves 19 de diciembre confirmó la expectativa que existía entre el público capitalino. Los boletos para ambas fechas se agotaron, lo que convirtió las presentaciones en un doble sold out, señala elimparcial.com
La producción fue diseñada en formato 360 grados, con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva y permitir una mayor cercanía entre el cantante y sus seguidores, según se informó desde la organización del tour.
Durante el show, Alfredo Olivas interpretó temas que forman parte central de su trayectoria, como El vals del olvido, El paciente y Yo todo lo doy. Cada canción fue coreada por el público de principio a fin, en un concierto que se extendió por cerca de dos horas. La dinámica del repertorio recorrió distintas etapas de su carrera y mantuvo una narrativa pensada como despedida de la gira.
Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de Julión Álvarez y Edén Muñoz como invitados especiales. Ambos artistas compartieron escenario con Olivas en un “palomazo” que incluyó canciones como Terrenal, La María y Con la novedad.
Para este viernes 20 de diciembre se espera un cierre con nuevas sorpresas y momentos distintos a los de la primera fecha. Seguidores del cantante han expresado altas expectativas ante la posibilidad de cambios en el repertorio o nuevas colaboraciones. Estas presentaciones fueron anunciadas desde el inicio como un cierre especial del tour V1V0.
Alfredo Olivas anunció recientemente que tomará un retiro temporal e indefinido de los escenarios. La decisión fue comunicada mediante un video publicado en sus redes sociales al finalizar un concierto en Cancún, Quintana Roo.
En ese mensaje, el cantante explicó que el receso comenzará una vez que cumpla con los compromisos ya programados, incluidos los conciertos del 19 y 20 de diciembre en la Ciudad de México.
El artista señaló que la pausa responde a una necesidad personal y profesional tras un año de trabajo continuo. “Estoy ya nefasteado de la situación, honestamente”, expresó Olivas, al tiempo que explicó que necesita detenerse para “replantearse muchas cosas” tanto en su carrera como en su vida personal. También aclaró que no existe una fecha definida para su regreso.
Tras el anuncio del retiro, circularon versiones en redes sociales sobre supuestas amenazas o agresiones contra el intérprete. Sin embargo, el propio Alfredo Olivas aclaró que su decisión no está relacionada con esos señalamientos.
La información confirmada indica que el retiro obedece únicamente a motivos personales y profesionales, sin vínculo con situaciones de riesgo o violencia.