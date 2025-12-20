Triunfa Alfredo Olivas en la Monumental Plaza de Toros

Alfredo Olivas se presentó por primera vez en la Monumental Plaza de Toros México como parte de dos fechas consecutivas de su gira V1V0. El cantante sonorense reunió a más de 40 mil asistentes y logró un lleno total en ambas funciones, de acuerdo con información del propio recinto y del equipo del artista. El concierto marcó uno de los momentos más relevantes de su carrera reciente y funciona como el cierre simbólico de una etapa, previo a un retiro temporal de los escenarios que el intérprete anunció semanas atrás en redes sociales. El concierto celebrado el jueves 19 de diciembre confirmó la expectativa que existía entre el público capitalino. Los boletos para ambas fechas se agotaron, lo que convirtió las presentaciones en un doble sold out, señala elimparcial.com

La producción fue diseñada en formato 360 grados, con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva y permitir una mayor cercanía entre el cantante y sus seguidores, según se informó desde la organización del tour. Durante el show, Alfredo Olivas interpretó temas que forman parte central de su trayectoria, como El vals del olvido, El paciente y Yo todo lo doy. Cada canción fue coreada por el público de principio a fin, en un concierto que se extendió por cerca de dos horas. La dinámica del repertorio recorrió distintas etapas de su carrera y mantuvo una narrativa pensada como despedida de la gira.

Alfredo Olivas, Edén Muñoz y Julión Álvarez.