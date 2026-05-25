Triunfa BTS en los American Music Awards: gana Artista del Año

“Gracias. Es un honor tener este precioso premio una vez más después de que todos hemos terminado el servicio militar. Como el legendario Busta Rhymes dijo: Es una premiación de votos de los fans, así que nuestra más grande gratitud es siempre dirigida a todos los armys de alrededor del mundo que siguen junto a nosotros durante estos últimos 13 años. Muchas gracias”.

“Army, lo hicimos una vez mas!”, exclamó RM, líder de la agrupación cuando los integrantes subieron al escenario.

BTS, integrado por RM, Jin, Suga, J Hope, Jimin, V y Jung Kook, se convirtieron en el primer grupo asiático y de K pop en ganar dos veces el premio de “Artista del Año” en los AMAs.

La banda surcoreana BTS se alzó con el Artista del Año, el principal del la noche en los American Music Awards 2026 , y se llevó también las otras dos categorías en las que estuvo nominada, Canción del Verano, por Swim, y Mejor Artista Masculino de K Pop.

J️-Hope, bailarín y rapero de la banda, tomó el micrófono para agradecer la aceptación del álbum Arirang.

“Wow, estamos abrumados por la reacción a este álbum. Sinceramente, gracias por aceptar ‘Arirang’ y cada una de las canciones de este álbum que nos ayudaron a posicionar en las listas de éxitos. De verdad, gracias. Estamos muy agradecidos”.

Jimin agradeció a los fans el apoyo: “Gracias por seguirnos definitivamente en el tour y por mostrar tanto amor en cada ciudad. Y a todo ARMY que nos apoya y nos ama, de verdad muchas gracias. Los amo!”.

BTS se encuentra actualmente en un la gira mundial Arirang, que contempla 85 conciertos alrededor del mundo, que iniciaron en abril y se prevé que se extienda hasta 2027.

Los AMAs reconocen a los artistas más populares y exitosos de la industria musical, las nominaciones se basan en el desempeño comercial, ventas y difusión en radio, y los ganadores se deciden mediante la votación del público.

La premiación se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, donde BTS abrió con un video pregrabado de Hooligan, que interpretaron en el primer concierto que ofrecieron en la ciudad como parte del tour.

Durante la ceremonia BTS entregó el galardón de Mejor artista femenina de R&B a SZA. Minutos después, la banda recibió el galardón de Canción del Verano por “Swim”, y fuera de transmisión, el Premio a Mejor artista masculino de K pop.

Sombr recibió dos premios en Mejor canción de rock/alternativa por “Back to Friends” y mejor álbum de rock/alternativo por I Hardly Knew Her y tras la gala, se anunció que también ganó el premio a artista revelación de rock/alternativo).

EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, voces de HUNTR/X de KPop Demon Hunters ganaron el premio a la canción del año por su éxito “Golden”, que se mantuvo durante ocho semanas en la cima del Hot 100.