Triunfa Carín León, con su presentación en La Esfera, en Las Vegas

Carín León hizo historia en Las Vegas al convertirse en el primer artista latinoamericano en presentarse en La Esfera, uno de los recintos más reconocibles de la ciudad. El cantante originario de Hermosillo, Sonora, inició así una residencia de siete conciertos como parte de su tour “De Sonora para el Mundo”. “Los sueños se cumplen. ¡Que viva México y arriba Hermosillo!“, dijo el intérprete ante miles de personas durante la primera fecha, que también llevó elementos de la identidad sonorense al escenario. La propuesta visual incorporó imágenes del Cerro de la Campana y máscaras chapayecas, entre otros referentes de la cultura de Sonora. La producción combinó estos recursos con música para construir una experiencia acorde con el concepto del tour.

Durante el concierto, León agradeció al público por acompañarlo en una noche que definió como el cumplimiento de una meta personal. “A todas las personas que están aquí esta noche, estrenando al igual que yo la Sphere en este show, gracias por permitirnos hacer lo que más nos gusta, y no tener que preocuparnos más que por expresar lo que traemos dentro. Gracias por permitirnos vivir de nuestra música”. Previamente, en entrevista con CNN, explicó que la idea de llevar su música a este recinto surgió junto con su mánager, Jorge Juárez.

Casi 20 mil personas disfrutaron del primer concierto de Carín León.