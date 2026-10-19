Triunfa Edén Muñoz con dos sold out históricos en la Plaza de Toros ‘La México’

Eden Muñoz conquistó a lo grande la Monumental Plaza de Toros México La México. La capital del país fue testigo de un acontecimiento de gran escala en la música mexicana con las presentaciones del cantautor sinaloense. El viernes 16 y sábado 17 de octubre, el intérprete logró abarrotar en su totalidad el recinto capitalino al registrar dos fechas sold out consecutivas, reuniendo una multitud de 40 mil asistentes en cada una de las funciones para alcanzar un llamado global de 80 mil espectadores a lo largo del fin de semana.

La enérgica propuesta sobre el escenario ofreció un recorrido exhaustivo por la trayectoria del artista, combinando sus composiciones más icónicas con piezas emblemáticas de la música popular.

El cantante reunió a más de 80 mil personas.

Con una extensión de cuatro horas de música continua en cada fecha, el show mantuvo una dinámica constante de interacción con la audiencia, apoyado por una infraestructura técnica adaptada a las dimensiones del imponente recinto. ¡Y los invitados especiales fueron furor puro! La cantante Yuridia y el intérprete Alfredo Olivas compartieron escena con Muñoz en momentos clave del espectáculo, generando colaboraciones que fueron recibidas con amplias ovaciones por parte del público.

Entre sus invitados estuvieron Yuridia y Alfredo Olivas.

Asimismo, también se contó con las radiantes participaciones especiales de Cosme Tadeo, Emmanuel y Yahir, quienes se sumaron al elenco para interpretar temas compartidos. El desarrollo de las veladas incluyó segmentos dedicados a rendir homenaje a figuras históricas de la música latina. A través de la dinámica de la ruleta musical, el artista interpretó reversiones de temas pertenecientes a referencias de la industria como Selena Quintanilla, Chalino Sánchez y Joan Sebastian, expandiendo el repertorio más allá de sus lanzamientos habituales y conectando con distintas épocas del género. El despliegue de acordeones, guitarras y arreglos en directo consolidó un ambiente festivo a lo largo de los tendidos de la plaza. La audiencia acompañó al músico coreando cada una de las interpretaciones, reafirmando la sólida relación que mantiene el cantautor con el público.

También estuvo el cantante Emmanuel.