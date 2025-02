Triunfa Emilia Pérez en la 30 edición de los Critic’s Choice Awards 2025

La temporada de premios no se detiene. Esta vez con la llegada de 30 edición de los Critic’s Choice Awards 2025, donde los periodistas y críticos de la Critics Choice Association (CCA) eligen a lo mejor del cine y la televisión en una de las ceremonias de premiación esperadas, previo a la entrega de los Oscar.

Aunque fue Anora, del director Sean Baker, el filme que se alzó en esta edición con el máximo galardón a Mejor Película, fue Emilia Pérez, del director Jacques Audiard, la que se llevó más premios, en las categorías a Mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña, Mejor película extranjera y Mejor canción.

El director francés Jacques Audiard subió al escenario tras ganar la categoría a Mejor Película Extranjera en los Critics Choice Awards por su cinta Emilia Pérez. Sin embargo, ignoró por completo a Karla Sofía Gascón en su discurso.

“Es un maravilloso día, me acaba de dar un premio Jackie Chan. No hablo inglés y preparé tres discursos, algo un poco presuntuoso, pero éste es el bueno: muchas gracias a la asociación de críticos por este premio. Este premio es la evidencia que me han encontrado y lo agradezco. Humildemente, recibo este premio entre tanto talento. Felicito a los otros nominados. Gracias a mis amigos de Netflix y otros productores por su apoyo. Gracias al magnífico elenco, al coreógrafo y a artistas”, finalizó.