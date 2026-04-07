Triunfa en la taquilla mexicana ‘Super Mario Galaxy: La Película’, obtiene millones en su estreno

Tal parece que se cumplirá la expectativa de los fanáticos de Mario Bros y, esta vez, la audiencia mexicana fue la que destacó a nivel internacional, al aportar poco más de 29.1 millones de dólares en el primer fin de semana de Super Mario Galaxy: La Película.

Universal Pictures estrenó la secuela a nivel mundial el miércoles 1 de abril, aprovechando las vacaciones de Pascua. Con un estimado de 182.4 millones de dólares procedentes de 80 mercados internacionales, la película apunta a un debut astronómico de 372.5 millones de dólares, consolidándose como el más reciente éxito con clasificación PG.

México encabeza el mercado internacional con 29.1 millones de dólares en 5 mil 136 pantallas, seguido por Reino Unido e Irlanda con 19.7 millones.