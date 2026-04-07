Triunfa en la taquilla mexicana ‘Super Mario Galaxy: La Película’, obtiene millones en su estreno

Tal parece que se cumplirá la expectativa de los fanáticos de Mario Bros y, esta vez, la audiencia mexicana fue la que destacó a nivel internacional, al aportar poco más de 29.1 millones de dólares en el primer fin de semana de Super Mario Galaxy: La Película.
Universal Pictures estrenó la secuela a nivel mundial el miércoles 1 de abril, aprovechando las vacaciones de Pascua. Con un estimado de 182.4 millones de dólares procedentes de 80 mercados internacionales, la película apunta a un debut astronómico de 372.5 millones de dólares, consolidándose como el más reciente éxito con clasificación PG.
México encabeza el mercado internacional con 29.1 millones de dólares en 5 mil 136 pantallas, seguido por Reino Unido e Irlanda con 19.7 millones.
De acuerdo con cifras de la Canacine, la cinta dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic se ubica en la primera posición, con una asistencia de más de 6 millones de personas y un ingreso que destaca a nivel internacional, dejando por debajo a producciones como Proyecto Fin del Mundo y Hoppers: Operación Castor, señala vanguardia.com
La crítica especializada otorgó a la película un 42 por ciento de aprobación, mientras que la audiencia le dio un 89 por ciento en el sitio Rotten Tomatoes, una popular agregadora de reseñas cinematográficas y de televisión que recopila críticas profesionales para medir si una obra es positiva o negativa.
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Esta es la secuela directa de Super Mario Bros: La película (2023), donde Mario, Luigi y Peach viajan al espacio para detener a Bowsy (Bowser Jr.), quien busca liberar a un diminuto Bowser y dominar la galaxia. Junto a la protectora celestial Estela (Rosalina) y nuevos aliados, enfrentan una aventura cósmica llena de acción y gravedad.