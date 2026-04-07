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Triunfa en la taquilla mexicana ‘Super Mario Galaxy: La Película’, obtiene millones en su estreno

Sólo en México, la secuela de reconocido videojuego, logró recabar en su primer fin de semana la cifra de 29.1 millones de dólares, con una asistencia de más de 6 millones de personas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
07/04/2026 09:51
07/04/2026 09:51

Tal parece que se cumplirá la expectativa de los fanáticos de Mario Bros y, esta vez, la audiencia mexicana fue la que destacó a nivel internacional, al aportar poco más de 29.1 millones de dólares en el primer fin de semana de Super Mario Galaxy: La Película.

Universal Pictures estrenó la secuela a nivel mundial el miércoles 1 de abril, aprovechando las vacaciones de Pascua. Con un estimado de 182.4 millones de dólares procedentes de 80 mercados internacionales, la película apunta a un debut astronómico de 372.5 millones de dólares, consolidándose como el más reciente éxito con clasificación PG.

México encabeza el mercado internacional con 29.1 millones de dólares en 5 mil 136 pantallas, seguido por Reino Unido e Irlanda con 19.7 millones.

De acuerdo con cifras de la Canacine, la cinta dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic se ubica en la primera posición, con una asistencia de más de 6 millones de personas y un ingreso que destaca a nivel internacional, dejando por debajo a producciones como Proyecto Fin del Mundo y Hoppers: Operación Castor, señala vanguardia.com

La crítica especializada otorgó a la película un 42 por ciento de aprobación, mientras que la audiencia le dio un 89 por ciento en el sitio Rotten Tomatoes, una popular agregadora de reseñas cinematográficas y de televisión que recopila críticas profesionales para medir si una obra es positiva o negativa.

Esta es la secuela directa de Super Mario Bros: La película (2023), donde Mario, Luigi y Peach viajan al espacio para detener a Bowsy (Bowser Jr.), quien busca liberar a un diminuto Bowser y dominar la galaxia. Junto a la protectora celestial Estela (Rosalina) y nuevos aliados, enfrentan una aventura cósmica llena de acción y gravedad.

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