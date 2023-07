“Desde las 4 de la mañana, no hemos desayunado, ¡todo sea por Karol G!”, dijo una emocionada seguidora.

Otra más confesó que no acudió a su trabajo para poder ver a su ídolo sobre el escenario del Citi Concert Series: “Estoy súper emocionada, es un sueño hecho realidad, no he ido a mi trabajo por ver a Karol G... desde las tres de la mañana yo ya estoy despierta”.

Antes de comenzar con su presentación, la intérprete de Provenza saltó al escenario para saludar a su público, quien la recibió con una emotiva ovación. Además, Karol G hizo pruebas de sonido y calentó un poco antes de cantar, mientras la multitud enloquecía en espera de ver su espectáculo.