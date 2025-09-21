Triunfa Sujo como Mejor Película en los Premios Ariel 2025

La cinta Sujo, dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez fue la gran ganadora de los Premios Ariel 2025 al llevarse el premio a Mejor Película y conseguir dos estatuillas más, Mejor Dirección y Mejor Coactuación Femenina, para Yadira Pérez Esteban.
La edición 67 de los Premios Ariel se llevó a cabo en Puerto Vallarta, con Karla Souza como anfitriona, en una gala que reunió a lo más destacado de la industria y se premió la excelencia artística.
En esta edición se reconoció a 42 producciones nominadas en 24 categorías. La más nominada fue Pedro Páramo, de Rodrigo Prieto, con 16 candidaturas, de las cuales ganó siete: Mejor Fotografía, Mejor Coactuación Masculina para Héctor Kotsifakis, Mejor Diseño de Arte, además de Maquillaje, Vestuario, Efectos Especiales y Efectos Visuales.
En lo actoral, Raúl Briones recibió el Ariel a Mejor Actor por su trabajo en La cocina, mientras que Luisa Huertas se coronó como Mejor Actriz gracias a su interpretación en No nos moverán.
El premio a Revelación Actoral fue para José Alberto Patiño por su papel en No nos moverán, mientras que esta misma cinta de Pierre Saint Martin se llevó el Ariel a Mejor Guion Original y el de Ópera Prima, reafirmándose como una de las producciones más sólidas del año. En la categoría de Guion Adaptado, la ganadora fue La cocina.
En cine documental, Luciana Kaplan se llevó el premio a Mejor Largometraje Documental con Tratado de invisibilidad, mientras que Anónima Inmensidad, de Paulina del Paso, ganó como Mejor Cortometraje Documental. En animación, el Ariel fue para Fulgores, de Andrés Palma Celorio, en la categoría de Cortometraje, y para Uma & Haggen: Princesa y vikingo como Mejor Largometraje Animado. El galardón a Mejor Cortometraje de Ficción fue entregado a La cascada, de Pablo Delgado Sánchez.
El Ariel de Oro a la trayectoria se entregó a las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere, así como al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. El cineasta Guillermo del Toro fue distinguido con el Reconocimiento al Mérito Cinematográfico Internacional por sus aportaciones y apoyo constante a la industria mexicana, aunque no pudo estar presente en la gala.
La ceremonia también incluyó un homenaje especial a los 25 años del estreno de Amores perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu, con un número musical que emocionó a los asistentes.