Triunfa Sujo como Mejor Película en los Premios Ariel 2025

La cinta Sujo, dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez fue la gran ganadora de los Premios Ariel 2025 al llevarse el premio a Mejor Película y conseguir dos estatuillas más, Mejor Dirección y Mejor Coactuación Femenina, para Yadira Pérez Esteban. La edición 67 de los Premios Ariel se llevó a cabo en Puerto Vallarta, con Karla Souza como anfitriona, en una gala que reunió a lo más destacado de la industria y se premió la excelencia artística.

En esta edición se reconoció a 42 producciones nominadas en 24 categorías. La más nominada fue Pedro Páramo, de Rodrigo Prieto, con 16 candidaturas, de las cuales ganó siete: Mejor Fotografía, Mejor Coactuación Masculina para Héctor Kotsifakis, Mejor Diseño de Arte, además de Maquillaje, Vestuario, Efectos Especiales y Efectos Visuales. En lo actoral, Raúl Briones recibió el Ariel a Mejor Actor por su trabajo en La cocina, mientras que Luisa Huertas se coronó como Mejor Actriz gracias a su interpretación en No nos moverán.

Jacqueline Andere recibió el Ariel de Oro a la trayectoria.

Rodrigo Prieto, reconocido por Pedro Páramo.

Luisa Huerta ganó el Premio Ariel 2025 de Mejor Actriz por No nos moverán.