Triunfa Taylor Swift en los People Choice Awards 2022, como la ‘Artista femenina del año’

Durante el evento, el actor Ryan Reynolds fue merecedor del premio Icon, así como la cantante y compositora Shania Twain, a quien se le entregó el galardón Icono de la Música, mientras que la rapera Lizzo se llevó el premio The People’s Champion, siendo estas figuras las s más destacadas en la ceremonia de este año de los People’s Choice Awards 2022, que reconocieron el trabajo de artistas y producciones elegidas y votadas por el público.

La gala que tiene como objetivo premiar a lo mejor de la cultura, el cine, la música y el espectáculo, logró reunir a celebridades en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, donde se contó con la participación musical de Shania Twain, Lizzo, entre otros.

Lista de ganadores

Premiaciones especiales

El campeón del pueblo: Lizzo

Ícono de la música: Shania Twain

Ícono del pueblo de 2021: Ryan Reynolds

La canción de 2022: Lizzo/ bout Damn Time

Influencer Latino del Año: Lavia Laos

El artista country de 2022: Carrie Underwood

Mejor película de drama: Don’t Worry Darling

Mejor actuación en película de comedia: Adam Sandler (Hustle)

Mejor participante de Competencia: Selma Blair/Dancing with the Stars.

Mejor reality show: The Kardashians

Mejor estrella de un reality show: Khloé Kardashian /The Kardashians

Estrella masculina de TV: Noah Schnapp/Stranger Things

Mejor talk show nocturno: The Tonight Show/Jimmy Fallon

Mejor estrella de drama en TV: Mariska Hargitay/ Law & Order: Special Victims Unit

Mejor talk show matutino: The Kelly Clarkson Show

La estrella femenina de TV: Ellen Pompeo/Grey’s Anatomy

Mejor serie de drama en TV: Grey’s Anatomy

El artista masculino de 2022: Harry Styles

La artista femenina de 2022: Taylor Swift

El grupo de 2022: BTS

El álbum de 2022: Midnights/Taylor Swift

El artista latino del año: Becky G

El artista nuevo del año: Latto

El video musical: Anti-Hero/ Taylor Swift

La canción colaboración de 2022: Left and Right/Charlie Puth con Jung Kook

La gira de conciertos de 2022: BTS Permission to Dance on Stage

La celebridad social de 2022: Selena Gomez

La película de 2022: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La película de comedia de 2022: The Adam Project

La película de acción de 2022: Top Gun: Maverick

Estrella de cine masculina: Chris Hemsworth/ Thor: Love and Thunder.

Estrella de cine femenina: Elizabeth Olsen/Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Estrella de una película de drama: Austin Butler/Elvis

Estrella de una película de acción: Elizabeth Olsen/Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La serie de 2022: Stranger Things

Serie de comedia de 2022: Never Have I Ever

Programa de competencia de 2022: The Voice

Estrella de comedia de TV: Selena Gomez/Only Murders in the Building

Serie para maratonear: Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Serie de ciencia ficción/fantasía: Stranger Things

La estrella social del año: Mr Beast

El acto de comedia de 2022: Kevin Hart: Reality Check

Artista revolucionario: Serena Williams

Podcast pop de 2022: Archetypes