La gala de los Premios Oscar, conducida por Jimmy Kimmel, contó con la presencia de personalidades de la talla de Salma Hayek y Eva Longoria, quienes fungieron como presentadoras; también estuvo Rihanna, quien volvió a pisar un escenario tras su momento viral del Super Bowl, para interpretar Lift Me Up , la canción del soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever.

Mejor Película: Everything Everywhere All at Once

Mejor Dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert/Everything Everywhere All at Once

Mejor Actriz Principal: Michelle Yeoh/Everything Everywhere All at Once

Mejor Actor Principal: Brendan Fraser/The wale

Mejor Película Animada: Pinocchio - Guillermo del Toro

Mejor Actor de Reparto: Ke Hu Quan - Everything Everywhere All at Once

Mejor Actriz de Reparto: Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All at Once

Mejor Documental: Navalny – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller y Sahne Boris

Mejor Corto Live-Action: An Irish Goodbye – Tom Berkley y Ross White

Mejor Cinematografía: All Quite on the Western Front - James Friend

Mejor Maquillaje y Peinado: The Wale

Mejor Diseño de Vestuario: Black Panther: Wakanda Forever – Ruth Carter

Mejor Película Extranjera: All Quite on the Western Front

Mejor Corto Documental: The Elephant Whisperers – Kartiki Gonsalvez y Guneet Monga

Mejor Corto Animado: The Boy, the mole, the fox and the horse – Charlie Mackensy y Matthew Freud

Mejor Diseño de Producción: All Quite on the Western Front

Mejor Banda Sonora: All Quite on the Western Front

Mejores Efectos Especiales: Avatar: The Way of Water