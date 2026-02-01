Triunfan Carín León y Natalia Lafourcade en la pregala de los Grammy 2026

En la 68ª entrega anual de los Premios Grammy, el evento más importante de la música a nivel mundial, que se celebra este domingo 1 de febrero de 2026, Carín León volvió a poner el nombre de la música mexicana en alto. Y es que, el originario de Hermosillo se convirtió en uno de los ganadores de los Premios Grammy 2026. El intérprete de “Primera cita” logró llevarse a casa el gramófono en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, por su disco “Palabra de To’s (seca)”.

Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade gana el grammy a ‘Mejor Álbum Pop Latino’; supera a Karol G y Alejandro Sanz La talentosa Natalia Lafourcade se alzó también con el galardón al Mejor álbum pop latino gracias a su producción titulada Cancionera. Este triunfo representa un hito personal para la compositora mexicana, quien tras haber sido nominada en cuatro ocasiones anteriores en este mismo rubro, finalmente logra coronarse en una de las categorías más competitivas y reñidas de la Academia de Grabación de Estados Unidos. Aunque la artista no asistió físicamente a la entrega previa realizada en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, su nombre resonó con fuerza cuando el destacado compositor mexicoamericano Édgar Barrera anunció su triunfo ante la audiencia.

"Cancionera" by Natalia Lafourcade wins the Best Pop Latin Album at #GRAMMYs pic.twitter.com/QgF3n1XeTL — Biel ⸸ | GRAMMY's (@ARTP0PMAYH3M) February 1, 2026

Sobre los Grammy Estos premios reconocen las grabaciones que se estrenaron entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025, en 95 categorías. La ceremonia de estreno, en la que se entregan casi todos ellos, se celebra antes del evento en horario de máxima audiencia. Ganadores hasta el momento Mejor interpretación pop - dúo/grupo “Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande Mejor grabación dance/electrónica “End of Summer”, Tame Impala Mejor álbum de dance/electrónico Eusexua, FKA twigs Mejor grabación remezclada “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein) Mejor álbum de pop latino Cancionera, Natalia Lafourcade Mejor álbum latino de rock o alternativo Papota, Ca7riel y Paco Amoroso Mejor álbum de música mexicana (incluye texano) Palabra De To’s (Seca), Carín León Este álbum de Carín León, ganó el Grammy a mejor proyecto de música mexicana (incluida texana), una categoría en la que competía con ‘MALA MÍA’, de Fuerza Regida, Grupo Frontera; ‘Y Lo Que Viene’, de Grupo Frontera; ‘Sin Rodeos’, de Paola Jara y ‘Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)’, de Bobby Pulido. Mejor álbum tropical latino Raíces, Gloria Estefan Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales Sinners, (varios artistas); Ryan Coogler, Ludwig Göransson y Serena Göransson, productores del recopilatorio; Niki Sherrod, supervisora musical Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión) Sinners, Ludwig Göransson, compositor Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos Sword of the Sea, Austin Wintory, compositor Mejor canción escrita para medios visuales “Golden” de Las guerreras k-pop, Ejae, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Mark Sonnenblick, compositores (Huntr/x: ejae, Audrey Nuna, Rei Ami). Mejor video musical “Anxiety”, Doechii; James Mackel, director de video; Pablo Feldman, Jolene Mendes y Sophia Sabella, productores de video. Mejor película musical Música de John Williams, John Williams; Laurent Bouzereau, director de vídeo; Sara Bernstein, Laurent Bouzereau, Justin Falvey, Darryl Frank, Brian Grazer, Ron Howard, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Steven Spielberg y Justin Wilkes, productores del video. Mejor grabación pop dance Abracadabra, Lady Gaga. Mejor interpretación de rock “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”, Yungblood con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II Mejor canción de rock “As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)

Carín León gana Mejor álbum de música mexicana.

CA7RIEL Y PACO AMOROSO SON LOS GANADORES DE BEST LATÍN ALTERNATIVE ALBUM EN LOS #GRAMMYs pic.twitter.com/me1g9Q3539 — CA7RIEL & Paco Crave (@CA7OPACOCRAVE) February 1, 2026