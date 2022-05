En categoría de Mejor Dúo / Grupo Latino, estaban nominados Calibre 50, Grupo Firme y Eslabón Armado, siendo este último el ganador.

Los Billboard Music Awards 2022 es una de las premiaciones más importantes en el mundo de la música y la gala se lleva a cabo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

La noche inició con la participación del rapero Diggy, quien invitó al escenario a grandes artistas como Bryson Tiller.

Doja Cat, una de las raperas más nominadas, fue la primera galadornada de la noche al llevarse el premio de Top R&B Artist.

Agradeció a sus fans y a su madre, quien estuvo presente en la ceremonia.

Bruno Mars y Anderson .Paak asombraron a los espectadores al interpretar su más reciente éxito “Love’s Train” y ponerlos a bailar.

La ganadora del Top Female Rap fue Megan Thee Stallion.

El célebre Rauw Alejandro cautivó a los asistentes con un remix de sus canciones más escuchadas, entre ellas, “Todo de Ti”.

La banda inglesa Glass Animals ganó como Mejor artista de rock, y agradecieron el apoyo que han recibido de sus seguidores.

La banda Florence and the Machine subió al escenario para compartir el tema “My Love”, para luego dar paso al dúo estadounidense de country Elle King & Miranda Lambert que interpretaron “Drunk, And I Don’t Wanna Go Home”.