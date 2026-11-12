$!Triunfan los sinaloenses Edén Muñoz e Iván Gámez en los Latin Grammy

El cantante mochiteco ganó Mejor Álbum de Música Banda por Piedras a la Luna, mientras que el compositor mazatleco obtuvo Mejor Canción Regional Mexicana por “No Capea”
Los sinaloenses Edén Muñoz e Iván Gámez figuraron entre los ganadores de la 27 edición de los Latin Grammy, celebrada este 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, al llevarse reconocimientos en las categorías de música regional mexicana.
Originario de Los Mochis, Edén Muñoz obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Banda por Piedras a la Luna, con lo que suma otro reconocimiento a su trayectoria musical, primero como vocalista de Calibre 50 y posteriormente como solista.
Por su parte, el mazatleco Iván Gámez ganó Mejor Canción Regional Mexicana por “No Capea”, tema interpretado por Xavi y Grupo Frontera, que comparte créditos de composición con Luis Mexia, Édgar Barrera, Xavi, Payo Solís, Fabio Gutiérrez Alonso, Alex Coppel y Carín León.
Gámez compitió en tres categorías durante esta edición de los premios: Compositor del Año y Mejor Canción Regional Mexicana, esta última con dos temas, “No Capea” y “Ojitos Bellos”, interpretada por Grupo Frontera.
La música mexicana también tuvo una noche de reconocimientos en distintas categorías. Entre los ganadores figuraron Bobby Pulido y The Warning, que obtuvo Mejor Canción de Rock por “Ego”; Camila Fernández, quien ganó Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández, y Grupo Frontera, con Mejor Álbum de Música Norteña por Lo que me falta por llorar.
Xavi y Grupo Frontera fueron reconocidos por “No Capea” en Mejor Canción Regional Mexicana, mientras que Édgar Barrera obtuvo el premio a Productor del Año, sumando otro galardón a su trayectoria dentro de la industria musical latina.