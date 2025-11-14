Triunfan Los Tigres del Norte y Julión Álvarez en los Latin Grammy

Los Tigres del Norte dejaron huella en los Premios Latin Grammy al ganar el premio al Mejor Álbum de Música Norteña por su álbum “La Lotería”.
La entrega anual de los Premios Grammy Latinos, la agrupación sinaloense, originaria de Rosa Morada, Mocorito, ganó también el premio a Mejor Canción Regional Mexicana, con el tema principal del disco, “La Lotería”.
De igual manera Julión Álvarez y su Norteño Banda, se alzó con el galardón a Mejor Álbum de Música Banda, con su más reciente producción discográfica “42 18”, consolidando su regreso triunfal y reafirmando su lugar como uno de los máximos exponentes del regional mexicano.
Carín León se ganó el premio a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Palabra De To’s (SECA)
El mexicano también brilló en el escenario al compartir una presentación con Enrique Bunbury durante el homenaje a Raphael, como Persona del Año, acto al cual también se sumaron Aitana, David Bisbal y Carlos Rivera.
Christian Nodal resultó ganador con su más reciente álbum ¿Quién + Como Yo?, en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.
Y en el plano de la composición, Edgar Barrera fue reconocido con el premio a Compositor del Año, lo que subraya el talento creativo mexicano detrás de los grandes éxitos latinos.