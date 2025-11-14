Triunfan Los Tigres del Norte y Julión Álvarez en los Latin Grammy

Los Tigres del Norte dejaron huella en los Premios Latin Grammy al ganar el premio al Mejor Álbum de Música Norteña por su álbum “La Lotería”.

La entrega anual de los Premios Grammy Latinos, la agrupación sinaloense, originaria de Rosa Morada, Mocorito, ganó también el premio a Mejor Canción Regional Mexicana, con el tema principal del disco, “La Lotería”.

De igual manera Julión Álvarez y su Norteño Banda, se alzó con el galardón a Mejor Álbum de Música Banda, con su más reciente producción discográfica “42 18”, consolidando su regreso triunfal y reafirmando su lugar como uno de los máximos exponentes del regional mexicano.