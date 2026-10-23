Triunfan Peso Pluma y Fuerza Regida en los Premios Billboard 2026

De sus 17 nominaciones, Peso Pluma convirtió cuatro en estatuillas. Dos de ellas las compartió con Tito Double P por el álbum DINASTÍA , reconocido como Top Latin Album del Año y como Álbum Top Regional Mexicano del Año.

La ceremonia se realizó en el James L. Knight Center de Miami y fue transmitida en vivo por Telemundo y Peacock. El cantante llegó a la gala como el finalista con más menciones de la noche: 17 en total, por encima de Tito Double P con 15, Fuerza Regida con 12, Karol G con 9, Prince Royce con 8 y Bad Bunny sólo con 7.

Peso Pluma se consagró como el artista con más nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 y terminó la noche con cuatro galardones, entre ellos el de Artista Regional Mexicano del Año, Solista.

El dúo también fue premiado en la categoría Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año, por el tema Daño. A título individual, Peso Pluma sumó el galardón a Artista Regional Mexicano del Año, Solista, detalla infobae.com

La gran ganadora de la noche fue Fuerza Regida, con ocho premios, incluido el Billboard Vanguard Award. Bad Bunny, ausente en la ceremonia, obtuvo siete reconocimientos. Karol G y Romeo Santos cerraron el podio con cuatro premios cada uno, la misma cifra que Peso Pluma.

Esta edición incorporó además una categoría inédita, Artista de los Fans, votada directamente por el público, en la que Peso Pluma figuró entre los finalistas junto a Fuerza Regida, Karol G, Prince Royce y Tito Double P.

Durante su participación en la premiación, Peso Pluma subió al escenario y dirigió unas palabras al público presente. “Gracias a todos los que apoyan nuestra música, los que aman este proyecto que hicimos con mucho cariño pa’ todos ustedes”, expresó el cantante.

En su mensaje, agradeció de forma específica a distintas personas de su entorno. “Gracias a George, que sin ese señor nada de esto sería posible. Gracias a todo el personal de WP Records que nos ayudan todos los días ahí en la oficina. Muchas gracias a Leila y muchas gracias a Billboard”, dijo.

El artista cerró su intervención con una frase que repite habitualmente en sus presentaciones. “Pura WP y arriba México. Arriba los corridos”.

En paralelo a su noche de premios, el nombre de Peso Pluma volvió a vincularse con una presunta nueva relación sentimental. Jacqueline Martínez, periodista y creadora de contenido conocida en redes como Chamonic, difundió una versión según la cual el cantante habría iniciado un vínculo con una persona que lo habría acompañado durante las actividades en torno a los Premios Billboard de la Música Latina en Miami.

De acuerdo con ese reporte, el intérprete le habría enviado obsequios y detalles costosos, una dinámica que, según la comunicadora, se repetiría de relaciones anteriores. Se trata, hasta el momento, de una versión no confirmada y sin mayores precisiones sobre la identidad de la presunta pareja.

A estas versiones se sumó la circulación de un video grabado en el área temática de Springfield, ambientada en Los Simpson, dentro de Universal Studios. En las imágenes se observa a un hombre con el rostro cubierto por un pasamontañas que camina junto a una mujer, mientras el clip incluye el texto superpuesto. “Pov: te encuentras... y se hace el que no te ve”.

El hombre del video presenta tatuajes visibles en las piernas que coincidirían con los que Peso Pluma dejó ver en una fotografía previa, tomada junto a su dentista, donde posaba con las piernas descubiertas mostrando un diseño similar.

Pese a esa coincidencia visual, no existe forma de confirmar que se trate del cantante. El rostro cubierto impide cualquier verificación directa, y los tatuajes, por sí solos, no constituyen una prueba concluyente: cualquier persona podría colocarse diseños similares en la piel.

Tampoco es posible determinar si el video corresponde a una fecha reciente o si fue grabado en otro momento y recirculado ahora en redes sociales junto con los rumores difundidos por la comunicadora Chamonic.

Por el momento, ni el cantante ni su equipo de trabajo emitieron declaraciones oficiales sobre su situación sentimental, por lo que toda la información disponible permanece en el terreno de la especulación.