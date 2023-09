Mientras que Taylor Swift se alzó con cuatro preseas, la más importante como Mejor Artista del Año, seguido de Mejor canción del año, Mejor dirección y Mejor video Pop, uno de ellos siendo entregado por el grupo Nsync, quienes se reunieron para este evento especial.

Cabe destacar que Taylor Swift se convierte en la primera artista en la historia de los VMAs en ganar Video del año cuatro veces Bad Blood (2015) You Need To Calm Down (2019) All Too Well (The Short Film) (2022)Anti-Hero (2023).