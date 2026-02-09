Trump arremete contra Bad Bunny por show del Super Bowl ‘es una afrenta a la grandeza de EU’, dice

El presidente republicano, Donald Trump, calificó el espectáculo de medio tiempo del cantante Bad Bunny en el Super Bowl, como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos” y una “bofetada” a su país, luego de que en el evento el puertorriqueño exaltó la cultura, pasajes y a las naciones latinas.

“El espectáculo del descanso de la Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia“.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todos los rincones de Estados Unidos y del mundo”, publicó en su red social, Truth Social.

El mandatario consideró el espectáculo como una “bofetada” a los Estados Unidos, aunque, aseguró que “los medios de comunicación falsos” emitirán “excelentes críticas”, porque “no tienen idea de lo que está pasando en el mundo real”.

El artista puertorriqueño cantó algunas de sus canciones más famosas como “DtMF”, incluyó ritmos como salsa, y pasajes de referencia a países latinos. Al final de su participación, nombró a naciones como México, Cuba, Venezuela y Colombia, en el marco de las presiones del presidente Trump.

En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump está implementando una serie de redadas contra migrantes en ciudades como Mineápolis, encabezadas por la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).