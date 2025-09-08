Trump celebra la cancelación de reconocimiento para Tom Hanks por ‘destructivo’

A pesar de que la trayectoria de Tom Hanks demuestra que apoya a los veteranos de guerra y ha representado sus historias en pantalla, Donald Trump lo ve como una persona “destructiva y woke”.

Y es que el presidente usó Truth Social para regocijarse de que la academia militar West Point cancelara la ceremonia de premiación de la Asociación de Graduados de West Point en honor a Tom Hanks.

Trump criticó duramente al dos veces ganador del Oscar diciendo que habría sido un “ganador destructivo”.

“Nuestro gran West Point ha cancelado inteligentemente la ceremonia de entrega de premios al actor Tom Hanks. ¡Importante decisión! ¡No necesitamos ganadores destructivos y woke que reciban nuestros preciados premios estadounidenses!“, dijo en una publicación.

Hanks iba a recibir el prestigioso premio Sylvanus Thayer, que se entrega a un “ciudadano estadounidense destacado” que, pese a que no acudió a la academia de West Point, tiene un reconocido historial de servicio acorde con los valores y los ideales de la academia militar: “deber, honor, patria”.

La ceremonia estaba prevista para el 25 de septiembre, pero como informó The Washington Post, la ceremonia fue cancelada sin especificar si el actor aún recibirá el premio o éste fue retirado por completo.

Sobre Tom Hanks, Donald Trump también añadió que “Ojalá los Premios de la Academia y otras ceremonias de premios falsas revisen sus estándares y prácticas en nombre de la imparcialidad y la justicia” asegurando que así aumentarán sus “ratings muertos”.